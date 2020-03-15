張菲、費玉清的大姊恆述法師（藝名費貞綾）15日驚傳欠下高利貸，她在臉書寫下千字文，還原債務始末，表示自己被信徒所騙，為對方的支票背書，沒想到後來跳票，她因此被找上門，她只好冒著風險前往新冠肺炎疫區拋售鑽石，對此，張菲經紀人受訪表示：「菲哥跟小哥不會幫她處理，希望她可以自己處理，已經太多次了，去年才剛幫她還掉高利貸2千萬，不到1年，又這麼多！」恆述法師周遭親友完全無法明白，為何一個出家人會欠下巨額高利貸。

張菲兄弟這回不願幫胞姊恆述法師處理債務，更透露這種事情已發生太多次了不堪負荷。(中時資料照片)

恆述法師在臉書吐露欠債真相，表示不怕身敗名裂，「我跟我的家族是很少來往的，我學我的佛法、道法，他們修他們的基督耶穌，當然也因為宗教的理念，讓我們姊弟生活作息獨立及經濟獨立。」她坦言，「自認為是一個最可憐的出家人，因為我背著他們兩兄弟的盛名，我是化不到緣的，蓋不了弘法道場來利益眾生，所以我只有自食其力來盡我出家人的天職。」

恆述法師透露，10年前做茶葉的信徒江女贊助她360萬，10年後江女的公公去世，留下市中心市值30億的土地，但需繳2億稅金，她已準備1億2千萬，仍差7、8千萬，恆述法師在過程中陪著她到處借貸，更在支票簽名背書，沒想到江女支票跳票，自己成為債務轉嫁的對象，噩夢從此開啟。

她也說到江女音訊全無，避不見面，「置我於生死不顧，面臨被財道上的兄弟迫切的追債騷擾」，導致她的積蓄和生意週轉金全部血本無歸，她只好冒著生命危險前往嚴重的疫區，去低價拋售鑽石還債，「請道上的兄弟高抬貴手，給我時間，不要騷擾我的家人，個人因果個人了，好漢做事好漢當，我會回來，只要我不因肺炎確診死在國外，我一定會回來與你們面對，到時我會會同我的法律顧問鐘律師一起來面對解決債務。」

(中時電子報)