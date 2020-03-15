美國海軍第7遠征打擊小組（ESG）的旗艦-美國號兩棲攻擊艦（USS America,LHA 6），與濱海作戰艦吉福德號（USS Gabrielle Giffords,LCS 10），在3月13日於南中國海進行聯合演訓，過程中還有起降F-35B戰機。大陸軍方對此沒有太多回應，中華戰略學會研究員張競認為，美國號的這場演訓，應該沒有出現在中國大陸的島礁海域範圍，因為大陸沒有派軍艦應對，而且就國際通則來說，無害通過的軍艦，是不會起降戰機的；反之，起降戰機的海域，就應該是無爭議的公共海域。

美國太平洋艦隊司令部的消息，美國號是最新的兩棲攻擊艦，並且以F-35B為主力艦載戰機；而吉福德號是獨立級濱海作戰艦(Independence-class littoral combat ship)的第5艘，三船體的設計相當獨特。這2艘是首次合作，執行戰術演習。

美國號在南海的演訓，其中包括F-35B的起降。(圖/美國海軍)

美國號剛結束「金眼鏡蛇演習」，立即在南中國海開展下一個演訓。ESG 7司令弗卡瑟（Fred Kacher）表示：「我們將吉福德號納入美國號的打擊小組，將是增加了艦隊的多功能性。它的速度和機動性是很大的優勢，我們正在探索在世界上最重要的地區之一(指南海)，共同作戰的新方法。」

這一次的演訓期間，美國號的F-35B戰機有多次起飛、巡弋、降落，被外界認為是刻意在南海大秀肌肉，展示美軍在此地的實力。不過大陸軍方沒有特別針對此事發表看法，官媒環球網雖有報導這則新聞，也以「擅闖南海」為標題，但是內文當中，僅是重申上星期3月10日，美國驅逐艦麥克坎貝爾號(USS McCampbell ,DDG-85)，刻意進入西沙群島附近海域，中共軍方曾表達過的抗議，顯示美國號的這一次演訓，解放軍海軍沒有派艦查看，這可能是美國號的位置，並不在會挑起大陸反感的區域。

中華戰略學會研究員張競受訪時表示，北京與華盛頓經常就美艦航行南海時，伺機闖入中國大陸所控領島礁周邊領海而產生對峙狀況，美國係運用軍事機艦，硬闖特定海空域「以作戰架勢強勢表態」(operational assertion)來表達其對目標對象國所劃設海域海洋權利過度聲索(excessive maritime claim)有所異議。其中對於軍艦是否具有他國領海「無 害通過權」(innocent passage)，是否要先行獲得沿海國准許更是爭議焦點。

不過張競指出，美軍機艦在南海活動，從冷戰至今根本就是家常便飯。此外依據聯合國海洋法公約，行使無害通過權時，不得起降飛機，因此本次兩艘美艦活動海域雖在南海，但由於曾起降軍機，因此顯然未曾航行進入中國大陸所控領島礁周邊領海範圍之內，因此才未受到共軍艦艇攔截對峙，所以應無具體戰略意涵，或是以「自由航行行動」(FONOP)挑戰中國大陸法理立場。

張競提醒，每年年初美軍都會循例向國會提出「自由航行行動」年度報告，今年到目前為止尚未對外公開，較往年已遲了兩個多月，讓軍事觀察家懷疑此項延誤，是否透露出美國國會與行政部門對此議題存在歧見，值得繼續保持關注，並且在公佈後詳細審閱其內容。

(中時電子報)