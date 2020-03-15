人行已發放專項再貸款1,840億元 17:592020/03/15 工商 譚有勝 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 中國人民銀行貨幣政策司司長孫國峰表示，截至3月13日，人民銀行已經發放專項再貸款人民幣（下同）1,840億元，9家全國性銀行和10個省市的地方法人銀行向4,708家全國性、地方性重點企業累計發放優惠貸款1,821億元，平均每戶企業獲得優惠貸款4,000萬元。 孫國峰稱，專項再貸款還為一些重點項目提供資金支持，比如支持北京小湯山醫院新建床位向北京城建集團快速發放貸款3.3億元。目前醫用物品緊張局面已經明顯緩解，生活物資供應充足，專項再貸款的政策效果顯著。 (工商 ) #專項 #再貸款 #發放 #全國性 #銀行 也許您會感興趣 推薦閱讀 降息引爆贖回潮 壽險資金由債轉股 04:102020/03/11 財經要聞 台灣Pay又有好康 華南銀行攜手全家再灑15趴回饋 21:422020/03/11 財經 防疫宅在家 陸銀個貸斷崖下跌 04:092020/03/12 焦點新聞 國銀動作篇2 潤寅詐貸案 銀行學不會的科技教訓 04:102020/03/12 產業特刊 疫情衝擊藝文產業！ 文化部公告紓困振興辦法 13:162020/03/12 生活 文化部公告藝文產業紓困振興辦法 受理期至4月10日 14:322020/03/12 財經 安泰銀找劉先覺當老總 銀行局恐要面試 18:212020/03/12 財經 接任安泰銀總座 銀行局恐要面試劉先覺 04:102020/03/13 金融．稅務 附贈銀行代種一棵樹 星展綠金專案 美元活存0.66％ 04:102020/03/13 金融．稅務 兆豐雙幣卡 享匯差賺回饋 04:102020/03/13 產業特刊 財經熱門新聞 油價遭沙俄打趴！川普急了…救美頁岩油出大殺招 - 財經 哭暈…買台積電暴虧要賣？網看完帳單突破盲腸 - 財經 斷頭快了！9635點非底部 散戶逃命機會剩2天 - 財經 油價殺得血淋淋！怪…這檔原油ETF逆天了 - 財經 慘案！比特幣狂崩50％ 末日博士竟爆粗口 - 財經 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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