中國人民銀行貨幣政策司司長孫國峰表示，截至3月13日，人民銀行已經發放專項再貸款人民幣（下同）1,840億元，9家全國性銀行和10個省市的地方法人銀行向4,708家全國性、地方性重點企業累計發放優惠貸款1,821億元，平均每戶企業獲得優惠貸款4,000萬元。

孫國峰稱，專項再貸款還為一些重點項目提供資金支持，比如支持北京小湯山醫院新建床位向北京城建集團快速發放貸款3.3億元。目前醫用物品緊張局面已經明顯緩解，生活物資供應充足，專項再貸款的政策效果顯著。

(工商 )