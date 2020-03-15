新冠肺炎在全球大流行，但大陸疫情仍暫處緩和期。大陸14日新增20例確診新冠肺炎，10例死亡，境內確診及死亡集中於湖北省武漢市。當中，武漢當日確診4例，其餘16例確診均為境外輸入。

大陸國家衛生健康委員會通報，3月14日0～24時，大陸新增確診病例20例，新增死亡病例10例（湖北10例），新增疑似病例39例。同日新增治癒出院病例1,370例，解除醫學觀察的密切接觸者1,409人，重症病例減少384例。

3月14日0至24時，新增報告境外輸入確診病例16例（北京5例，浙江4例，上海3例，甘肅3例，廣東1例）。截至3月14日24時，累計報告境外輸入確診病例111例。

累計方面，自2019年底疫情爆發至14日，大陸死亡病例3,199例，累計報告確診病例8萬844例，累計治癒出院病例6萬6911例。累計追蹤到密切接觸者67萬9,759人，尚在醫學觀察的密切接觸者1萬189人。

疫情重災區湖北14日新增確診病例4例，新增死亡10例，全部來自武漢市。

(工商 )