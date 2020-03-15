北部一高中生確診新冠肺炎，疫情進入校園！教育部表示，這個學生的班級從周一起停課14天，並藉由線上補課。不過高中校長表示，雖然各校都有所準備，但要老師立即從實體課程轉為線上教學，「沒那麼容易」。

被列第59案的北部高中生，1月中旬與家人同遊希臘，3月5日返台，12日出現喉嚨痛情形，今天確診。教育部國教署長彭富源表示，這個學生所屬的班級即日起停課14天，之後將進行線上補課。教育部也會將這所學校列為輔導學校，在兩天內提供必要的口罩等防疫物資。

全國中小學校長協會秘書長、新北市安康高中校長謝金城說，聽到有學生確診的消息，很擔心，全國學校都跟著緊張起來。他不解，中小學2月25日開學，這位學生卻3月5日才回國，以新北市為例，學校每天都要向教育局呈報在國外的學生人數及狀況、並進行管理，不知這位學生為何可以開學10天後才回國就學？

「線上教學沒那麼容易」，謝金城表示，雖然各校對線上教學都有所準備，但突然要老師從實體教學變成線上教學，挑戰性頗大。尤其，像理化、數學等科目，老師在一旁指導的實體教學的效果比較好。不過，出現這種狀況，學校也只能想盡辦法「讓學生學得最多」。

張旭政則說，這個學生到校上課達一周，接觸的同學及老師一定很多，如果沒有出現第二例，「那真的是阿彌陀佛、太幸運了」。但他衷心建議，學校要有出現第二例的準備，提前做好全校停課的因應。

張旭政說，在高中教育階段，每個科目都是不同老師在教，若教過這個確診學生班級的老師，也要居家檢疫14天，那影響非常大。如果這是一所中小型的學校，相當於1／4的老師都無法上課，對其他班級學生的學習是一大衝擊。

至於線上教學，張旭政說，如果老師和學生都同時在線上進行，那要考慮許多學生家裡沒有資訊設備及網路的問題；如果是非同步，而是要學生在家看教學影片，老師將督導不到，學生要高度自律才能達到學習效果。

(中時 )