在保險公司任職區經理的女子小喬，某日與部門經理阿德一同搭乘電梯，阿德竟然伸手摸上小喬的肩頸，還說出「妳老公不行，就換一個老公，是不是妳給人家用太過頭？」等語，小喬憤而提告性騷擾。一審判阿德拘役50日，得易科罰金，他不服上訴，台中高分院駁回上訴。不得上訴。

判決書指出，小喬的丈夫原是公司管理階層，因工作考核不佳遭解聘。2018年6月某日，小喬在公司電梯內遇上阿德，阿德竟藉著小芬丈夫遭解聘一事，用雙關語說出：「妳老公不行，就換一個老公，是不是妳給人家用太過頭？如果覺得老公不好用，就換一個就好嘛」等語。

阿德辯稱，自己只是輕拍小喬頸部2下對她鼓勵，然法官認為，從電梯監視器錄影畫面來看，阿德包括左手前臂都搭上小喬肩頸部，時間也非一般人所認知「輕拍」的瞬間，認為阿德辯詞不足採信。

一審認為阿德未能以理性克制己身情慾，竟恣意觸碰小芬身體隱私部位，欠缺尊重個人對於身體自主權利之觀念，造成告訴人心理恐懼及不安全感，遂判處拘役，以示懲儆。阿德上訴，遭台中高分院駁回。不得上訴。

(中時電子報)