白色情人節剛過，嘉義市環保局自我KUSO，形容清潔隊割草班、掃路班同仁是名符其實的街道情人。（嘉義市環保局提供／呂妍庭嘉義傳真）

掃路班同仁則被KUSO與嘉義市戀愛，結合最夯台劇《想見你》，改版成「想撿你」宣導圖。（嘉義市環保局提供／呂妍庭嘉義傳真）

3月14日是白色情人節，嘉義市政府環保局清潔隊因長時間與市區環境為伍，自許是街道情人，還在臉書上放閃，KUSO與嘉義市戀愛，突顯嘉市最美的風景是人，更是街道。

嘉市環保局日前在該局的臉書粉絲專頁上刊登環保MVP系列，由清潔隊割草班當選城市「街道情人」，掃路班同仁則被KUSO與嘉義市戀愛，結合最夯台劇《想見你》，改版成「想撿你」宣導圖，支持台劇也不忘環保愛地球。

嘉市環保局清潔隊長林文郁指出，清潔隊割草班平日在車水馬龍的街頭由小組分工合作，專注整理市區門面，默契十足的完美作業，就像與街道市容談一場酸甜苦辣的戀愛一般，不僅長長久久、更是朝朝暮暮，與街道膩在一起甜蜜蜜放閃。

至於台劇《想見你》經典台詞是「我這輩子唯一後悔的事情，就是讓你離開我的身邊。」而掃路班隊員則幽默地說，「我這輩子唯一不後悔的事情，就是讓垃圾離開地球表面。」一個小動作，救了全宇宙。抓緊「垃圾或回收物」，投入屬於它的地方。

至於清潔隊割草班人力編制20人，分成4個工作小組，是城市之美的幕後「剪刀手」，重點勤務包含鋸樹、修籬、除草等，最經典的代表作就是修剪博愛路與林森西路人行道的榕樹，變身為「可愛綠色香菇頭」造型。修籬組則配置修籬車，負責修剪分隔島、綠地、槽化島、人行道等矮灌木，代表作就是修剪世賢路中央分隔島的七里香，以及新民路的黃金榕。

割草組配置割草車，負責割除分隔島、綠地、槽化島、人行道以及道路路邊等雜草。垃圾車組則配置垃圾車，清除修剪或割除的樹枝、雜草、灌木等廢棄物。掃路班分成東、西區兩班，約有近90名成員，並配置有大、中、小三種尺寸的「城市版掃地機器人」掃街車，負責清潔市容。

(中時 )