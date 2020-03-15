跳舞跳到起口角 罵人共匪遭判拘役 16:242020/03/15 中時 楊漢聲 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 台東鯉魚山竟發生婦人辱罵舞友遭判拘役事件。（楊漢聲攝） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 禍從口出！有婦人到台東市鯉魚山晨運跳舞，多次罵一同跳舞的朋友「共匪」、「歪哥」，遭舞友收集證據提告公然侮辱及誹謗，被判處拘役140日，得易科罰金。 這名婦人嘴巴不饒人，多次在公開場合對國中總務職務退休的舞友辱罵共匪，被罵的舞友請婦人不要再罵，沒想到婦人竟變本加厲，直說「我就是要罵，共匪！共匪！共匪」行徑相當囂張。 被罵的婦人忍不住提告，婦人被判拘役140日，得易科罰金。 (中時 ) #跳舞 #跳到 #起口角 #罵人 #共匪 #拘役 #婦人 #罰金 也許您會感興趣 推薦閱讀 魏妙如玩台語狼人殺「聽攏嘸」 傻人傻福奪最大獎 19:452020/03/11 娛樂 2醉女超商內互毆 商品全遭殃 12:582020/03/12 社會 買不到口罩抓狂咆嘯 婦開車欲撞藥師 13:212020/03/12 社會 被趕下機的婦人已懷孕 指揮中心事前並不知情 15:512020/03/12 生活 捷運蘆洲站驚傳有人帶刀 激動婦被帶回警局 16:172020/03/12 社會 酒後口角 海軍弟兄街頭群毆 04:102020/03/13 社會新聞 桃園民宅大火屋主成焦屍 離家妻與子尋獲 09:082020/03/13 社會 婦人送口罩大喊：感謝警察辛苦付出愛你們 警眼眶濕了 16:422020/03/13 社會 還錯卡竟逼藥師下跪 離譜婦悔認：藥師很辛苦 12:112020/03/15 社會 藥師下跪畫面曝光！失控婦遭送辦好懊悔 15:492020/03/15 社會 社會熱門新聞 帥哥富二代隨機砍死人下場？鄉民豪賭100份雞排 - 社會 新店直播主稱患思覺失調症 IG秀刀血祭無辜路人 - 社會 太繃了！BMW美女業務又曬美照 性感撞球倒L網友又瘋了 - 社會 獨子無故遭刺死 死者老父斷腸回應 - 社會 妹子戀上「凱燕哥」2周獻身17次 驚覺是國產車喊分 - 社會 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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