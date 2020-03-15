禍從口出！有婦人到台東市鯉魚山晨運跳舞，多次罵一同跳舞的朋友「共匪」、「歪哥」，遭舞友收集證據提告公然侮辱及誹謗，被判處拘役140日，得易科罰金。

這名婦人嘴巴不饒人，多次在公開場合對國中總務職務退休的舞友辱罵共匪，被罵的舞友請婦人不要再罵，沒想到婦人竟變本加厲，直說「我就是要罵，共匪！共匪！共匪」行徑相當囂張。

被罵的婦人忍不住提告，婦人被判拘役140日，得易科罰金。

(中時 )