祈錦鈅（小鈅）14日於西門河岸展演館開唱，百位歌迷無畏疫情到場同歡，小鈅從1954年原唱張露〈給我一個吻〉唱到、〈那女孩對我說〉、〈玫瑰少年〉等夯曲，橫跨50年的音樂時代誠意十足，小鈅感性地說：「自己從小是爸爸和奶奶一起帶大的，跟奶奶相處時間很多，都跟著奶奶聽老歌，感覺自己也有老靈魂，非常喜歡，每次的演唱會都會特別挑選老歌來翻唱，因為自己歌迷年輕人居多，想多介紹經典老歌之美。」

近日正值新冠肺炎疫情爆發，她此次開唱嚴格執行入場量體溫幫歌迷消毒，工作人員也都配戴口罩。她這次特別將歌曲〈那女孩對我說〉的歌詞改成〈那男孩對我說〉，小鈅說：「之前有一些討論分手最爛的理由第1名是『最近很忙，想專注在工作上，想好好拼事業，無法繼續談戀愛』，因為自己有女性閨蜜因為這個原因被分手，所以覺得有感！為了幫女性朋友出氣，因此歌詞改成『那男孩對我說、說我是個一小偷 、偷他的時間、阻擋他的發財夢』，奉勸想分手的男生或女生，分手的理由可以真誠一點，不然真的會讓前任很受傷。」

演唱會中小鈅換了兩套衣服長裙氣質典雅，並分享維持皮膚緊實的「逆天沖澡法」，就是在洗澡時用熱水沖澡一段時間之後用改成冷水沖澡，維持一段時間之後會發現自己肌膚超緊實有彈性，「自己其實有當女兵的本質，可以洗冷澡，年紀太輕或太長、身體狀況不好、有心血管疾病心臟病的人，不要輕易嘗試」。

祈錦鈅白色情人節開唱。（固力狗娛樂提供）

祈錦鈅白色情人節開唱。（固力狗娛樂提供）

(中時 )