主持人阿KEN在自編自導及主演的電影《練愛iNG》上映的隔日3月14日白色情人節當天，和紀培慧驚喜現身在一場觀眾包場中，原來是一位男性觀眾想要和女友求婚特別安排的求婚活動，女方完全被男方蒙在鼓裡，阿KEN一出場詢問女方看完電影後的想法，女方開心地回應：「看到男女主角發現彼此原來是生命中最重要的那個人，最後他們終於可以坦然說出真心話時，真的很為他們開心。」

阿KEN在場助攻男方求婚。（圖／藝起娛樂提供）

接著阿KEN問她是自己單獨來看電影嗎？女方回答：「原本是和男友一起來看的，但他臨時被老闆叫回去加班，所以我就還是來看。」阿KEN訪畢，男方驚喜現身，女方驚訝不已，男方認真讀了親筆寫的求婚誓言並把花束送給女方，他心中寫出的求婚誓言：「還記得在2011年的課堂中，看到妳在報告時自信的神韻和風采，深深吸引著我，當時的我告訴自己一定要認識這位學妹，很幸運的，你接受我的邀約，最後我們開始交往………妳是那位能一起陪伴、扶持，共同度過一輩子的人，希望妳也有同樣的想法，妳願意嫁給我嗎？」

紀培慧看到觀眾求婚場面感動不已。（圖／藝起娛樂提供）

最後男方讀完誓言後，單膝下跪向女方求婚，女方感動到熱淚盈眶，紀培慧在現場激動大叫：「天啊！！太感動了，讓我也好想結婚噢！」阿KEN則在一旁起哄要他們演出《練愛iNG》的經典浪漫告白橋段，女方問男方說：「你不會想跟更溫柔，更漂亮的女生在一起嗎？」男方回：「我只想跟妳在一起！」重現電影經典浪漫告白橋段羨煞全場觀眾。

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阿KEN與紀培慧勤跑《練愛iNG》映後場，希望能助攻票房。（圖／藝起娛樂提供）

(中時電子報)