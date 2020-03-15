網友吃鱘龍魚時拉出不明條狀物，發文詢問這是什麼？(圖/摘自臉書《廚藝公社》)

有「皇帝魚」之稱的鱘龍魚，由於肉質鮮甜、含有豐富的膠原蛋白，外傳是慈禧太后最愛的料理之一。一名網友近日在吃鱘龍魚時，竟從魚骨裡拉出一條巨大的不明條狀物，嚇得直問「這是什麼？」不料照片曝光後有老饕解答「整條魚的精華就是那條！」。

這名網友在臉書《廚藝公社》PO照表示，日前吃了朋友送的鱘龍魚，不料吃到一半驚見魚骨裡有一條不明條狀物，害怕地說「不要告訴我是蟲就好，我已經吃掉一塊肉了」，並發文詢問網友這是什麼？

這條狀物藏在魚骨裡，狀似一條管子，猛一看頗為嚇人，照片曝光後，網友紛紛回應「龍筋啦，就是脊骨骨髓」、「整條魚的精華就是那條」、「滿滿的膠原蛋白」、「最好吃的就是那一條了」、「最貴的地方，大補啊」。

鱘龍魚目前大都是人工養殖，口感鮮嫩，常見料理為「清蒸鱘龍魚」和「鱘龍魚湯」，另外也有人會將含有膠質的魚骨髓煮軟後切段品嚐，也就是俗稱的「鱘龍魚筋」。

(中時電子報)