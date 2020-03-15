還錯健保卡遭離譜婦人逼下跪！當事藥師出面說明還原當時情況

新冠疫情延燒全球，近日就有一名婦人憑著健保卡去領口罩時，只因藥師一時忙亂歸還錯卡，竟要藥師「下跪磕頭」道歉，影片流出後，離譜行徑遭到大批網友撻伐，衛福部部長陳時中也表示「民眾對藥師施暴，會處以最嚴厲處分」，昨(14)日晚間，該名婦人也被函送偵辦。今日藥師公會全國聯合會理事長黃金舜與當事人王姓藥師出面召開記者會說明後續處理。

當事人王藥師表示，謝謝大家，對不起因為個人事件造成大家關心，造成社會資源浪費，目前全權委託理事長跟律師處理。有記者詢問，婦人自己向媒體表示沒要求下跪，對此婦人沒有親自回答，委任律師回應，此事偵查不公開，都要經過事實調查，這部分王藥師也會誠實接受調查。

黃金舜則強調，當事人也不再現場，各說各話也不好。王藥師是希望事情可以淡化，但因為全台灣藥師相當憤怒，要求全聯會要出來面對並協助王藥師。

委任律師表示，王藥師本人希望低調處理，她一開始遇到因為業務上繁忙而希望息事寧人，但事情批露後造成藥師士氣受到打擊，也認為藥師專業不受重視，跟全聯會溝通後，決定出面，本身目的也沒有希望婦人有任何重罪，會看婦人態度也許有不一樣的進展，藥師本人也心疼其餘藥師可能會有受到民眾不理性待遇。如果日後藥師有其他問題可以回報全聯會，會全力做藥師們後盾。

王藥師先生表示，感謝理事長全聯會所有同仁全力支持。相信這件事只是社會一個小角落，主要是想藉由全聯會發聲，希望社會大眾可以接受我們的認真和努力，希望所有藥師知道有全聯會在，還是可以安心做下去。

黃金舜表示，3/13發現媒體報導這件事後深感痛心與不捨，可以理解民眾長時間排領口罩，我們都可以理解，但同樣藥師每天發送口罩，他們面對的壓力也相當大，呼籲民眾要有同理心體諒藥師。這次事件也非常感謝陳時中第一時間公開譴責，非常感謝台北地檢署即刻調查，這事件已進入司法程序，律師也提到，這事件會先提起刑事告訴，是否會提起民事要看調查後結果。

黃金舜指出，台灣這次疫情表現可圈可點，可說是台灣人驕傲，希望不理性的少數民眾可以控管情緒，不要造成防疫障礙。這次事件對婦人舉動相當不滿，為了讓藥師可以安心，全聯會呼籲，若是以後有類似行為，全聯會一定會提出相當的法律支援，不讓藥師在第一線受到傷害，呼籲藥師要堅持站在工作崗位上絕不退縮，最後更呼籲民眾排隊要理性，給藥師一個微笑。

(旺報 )