還錯健保卡遭離譜婦人逼下跪！當事藥師出面說明還原當時情況

新冠疫情延燒全球，近日就有一名婦人憑著健保卡去領口罩時，只因藥師一時忙亂歸還錯卡，竟要藥師「下跪磕頭」道歉，影片流出後，離譜行徑遭到大批網友撻伐，衛福部部長陳時中也表示「民眾對藥師施暴，會處以最嚴厲處分」，昨(14)日晚間，該名婦人也被函送偵辦。今日藥師出面還原當時狀況。

(旺報 )