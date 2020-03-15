直播》藥師被逼下跪 今偕夫出面還原狀況 16:242020/03/15 旺報 丁世傑 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 藥師竟真的向婦人下跪道歉。（翻攝畫面／胡欣男台北傳真） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 還錯健保卡遭離譜婦人逼下跪！當事藥師出面說明還原當時情況 新冠疫情延燒全球，近日就有一名婦人憑著健保卡去領口罩時，只因藥師一時忙亂歸還錯卡，竟要藥師「下跪磕頭」道歉，影片流出後，離譜行徑遭到大批網友撻伐，衛福部部長陳時中也表示「民眾對藥師施暴，會處以最嚴厲處分」，昨(14)日晚間，該名婦人也被函送偵辦。今日藥師出面還原當時狀況。 還錯卡竟逼藥師下跪 離譜婦悔認：藥師很辛苦 藥師下跪畫面曝光！失控婦遭送辦好懊悔 (旺報 ) #藥師 #新冠肺炎 #新型冠狀病毒 # COVID-19 #台灣 #大陸 #全球 也許您會感興趣 推薦閱讀 台南市政府「超前」公布新冠肺炎遺體送殯儀館流程 13:522020/03/11 生活 超狂藥師掛牌停賣口罩1日遭罵 藥局回應了 12:112020/03/12 生活 美懷俄明州出現確診首例 新冠肺炎已攻陷44州 19:102020/03/12 國際 南早：陸新冠肺炎11月17日已有確診首例 08:382020/03/13 國際 倫敦地鐵駕駛確診新冠肺炎 2百萬通勤族挫咧等 18:262020/03/13 國際 防疫當兒戲 雙星中鏢恐冰山一角 04:102020/03/14 運動天地 女喝茫自稱有新冠肺炎 大鬧鹽酥雞攤送醫 13:502020/03/14 社會 拿錯健保卡婦逼藥師下跪 公會：將提供法律資源 15:032020/03/14 社會 北市藥師拿錯健保卡 竟被要求「磕頭道歉」 16:582020/03/14 生活 還錯卡竟逼藥師下跪 離譜婦悔認：藥師很辛苦 12:112020/03/15 社會 政治熱門新聞 新冠肺炎到底何時結束？他看完古書預言嚇一跳 - 政治 「LULU」立委爆紅 張育美驚人背景曝光 - 政治 葉匡時大爆黃捷與韓國瑜槓上內幕 - 政治 換掉LULU立委又如何？李來希：遞補的是她 國民黨一樣沒救 - 政治 直播》藥師被逼下跪 今偕夫出面還原狀況 - 政治 - 旺報 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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