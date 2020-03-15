高市市長辦公室之前驚傳遭潛入竊盜，竊盜者高市工務局養工處技工吳建鴻曾是前市長陳菊的隨身攝影官，從2018年底便開始不定時在夜間潛入市長辦公室竊盜，被市長韓國瑜的機要秘書察覺報警後，遭警方當場活逮送辦，檢方調閱監視器後發現吳建鴻從前年底至去年二月潛入高達5次，並竊取136件物品，高雄地檢署偵結後，依竊盜、無故侵入建築等罪名將其起訴。

檢方比對監視器後發現，吳建鴻在2018年12月25日晚間10點3分、12月31日晚間9點41分、2019年1月6日晚間6點55分、1月24日晚間11點12分，皆趁夜深潛入市長辦公室，且都有拿著東西離開。

而最後一次為2019年2月1日晚間，吳建鴻照常潛入後躲藏於市長辦公室內，被市長機要秘書察覺後報警，最後由保大警衛中隊市府分隊活逮送辦，檢方經詳細比對調查後發現吳建鴻因為曾任前市長貼身攝影官才有辦公室鑰匙，扣查鑰匙後並前往吳建鴻住處搜查，查獲136件贓物。

檢方查出，吳建鴻竊取贓物包括市長紅包袋36個、總統和民進黨紅包袋22個、市政府花燈26個、帽子4個、春聯7張、年曆3份、一卡通3張、紫南宮紀念幣4枚、徽章1枚、市政紀念品1盒、市政黃色小鴨紀念品1個等136件物品，案發後皆由市府派員領回，此外市長韓國瑜懷疑辦公室遭人架設針孔攝影機，但吳建鴻並不承認，辦公室也未查獲針孔攝影機。

(中時 )