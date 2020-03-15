大台中國土新展望將透過整合區域資源，與周邊縣市共同組成經濟圈。（台中市府提供／盧金足台中傳真）

台中市透過不同公共運輸工具間整合發展，落實複合式大眾運輸網。（台中市府提供／盧金足台中傳真）

台中市國土計畫草案16日將提請國土計畫審議會大會審議，俟內政部通過作為未來發展指標；對環團憂心農地縮水，影響糧食安全防線，市府表示，該草案中農業發展地區劃設5.9萬公頃，經審查重新檢視後調整為6.09萬公頃，有效維護農地確保糧食安全，產業發展刪除科技園區用地260公頃，兼顧經濟與生態。

台中市近10年人口逐漸成長，其中社會增加率（移入移出）自0.24％上升至0.33％，顯見台中市對其他地區的吸引力，台中市國土計畫目標125年計畫人口訂為300萬人。另為解決部分非都市土地公共設施水準不足及防災需求，將新增部分住商用地，後續將透過新訂或擴大都市計畫程序辦理。

台中市國土計畫新展望朝「生活、生產、生態、生機」四生一體的城市目標前進，重視生態保育區塊鏈結，打造韌性低碳都市，運用「二四六-智慧環行中都」策略，建構交通任意門，並維護農地與產業發展平衡邁進，全案已獲得台中市國土計畫審議會具體意見，將於16日提請國土計畫審議會大會審議，待未來內政部通過後，將作為台中市空間發展的指標。

都發局表示，台中市國土計畫草案自去年辦理公開展覽後，於審議過程經台中市國土計畫審議會國土保育與海洋資源分組、城鄉與農業發展分組討論，重點包含空間整體發展構想、成長管理計畫、都市韌性規劃、環境保育、農地維護與產業用地等議題，全案獲具體意見。

大台中國土新展望將透過整合區域資源，與周邊縣市共同組成經濟圈，從推動區域合作取代個體競爭，提升中台都會競爭力；並以「生活、生產、生態、生機」四生一體的城市目標，未來空間整體發展構想朝向三大核心(中部都會核心、山城核心及雙港核心)、六大策略區、九大資源系發展。

都發局強調，台中市國土計畫並非僅限於開發導向，計畫中盤點全市生態網絡資源，透過疊圖分析指認出原始林生態保育(和平)、里山共生區域(淺山地區)、大肚山生態保育(大肚

、龍井、沙鹿)、農業地景保育(大甲、大安及外埔)及溼地保育(高美、大肚溪口)等核心區塊。

此外，並導入都市韌性規畫、低碳發展、城市風廊及生態親水環境等手法，提升地區因應調節能力，落實國土保育。

台中以「i Doors-建構交通任意門」作為交通政策核心理念，打造「二四六-智慧環行中都」，包含中部國際機場、台中港兩大門戶、台中轉運中心、水湳轉運中心、烏日轉運中心

、豐原轉運中心等四個轉運中心、涵蓋高、快速公路的三環、軌道運輸系統的三環的六環型系統，透過不同公共運輸工具間整合發展，落實複合式大眾運輸網。

值得一提的是，農地維護與產業用地劃設議題，台中市國土計畫草案中農業發展地區劃設5.9萬公頃，經審查重新檢視後調整為6.09萬公頃，以有效維護農地確保糧食安全，在產業發展上刪除中科產業用地260公頃。

同時陸續盤點未登記工廠，除配合工廠管理輔導法執行外，針對群聚性未登記工廠，將指定產業園區協助工廠遷移，落實農地農用。

(中時 )