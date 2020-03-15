北京市新型冠狀病毒肺炎疫情防控工作15 日舉行新聞發布會，北京市人民政府副秘書長陳蓓表示，從3月16日零時起，所有無症狀入境進京人員，原則上均應轉送至集中觀察點進行14天集中觀察。如有特殊情況的，經評估，可進行居家觀察。

(中時 )