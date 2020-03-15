北京政府官員：16日起無症狀進京人員 需隔離觀察 16:342020/03/15 中時 張語庭 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 新冠肺炎病例持續增加。（本報系資料照） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 北京市新型冠狀病毒肺炎疫情防控工作15 日舉行新聞發布會，北京市人民政府副秘書長陳蓓表示，從3月16日零時起，所有無症狀入境進京人員，原則上均應轉送至集中觀察點進行14天集中觀察。如有特殊情況的，經評估，可進行居家觀察。 (中時 ) #武漢肺炎 #新冠肺炎 #北京市 #隔離 #兩岸 #大陸 也許您會感興趣 推薦閱讀 隔離補償金 每人每日1千元 04:102020/03/11 財經要聞 居家隔離檢疫 14天最多補償1萬4 04:102020/03/11 生活新聞 土耳其新冠肺炎確診首例 男性公民自歐洲返國 08:402020/03/11 國際 居家隔離太無聊 屏東縣提供萬部戲劇供追劇 11:582020/03/11 生活 台灣13醫護接機 全程憋尿10小時、抵台要隔離14天 12:412020/03/11 生活 台南市政府「超前」公布新冠肺炎遺體送殯儀館流程 13:522020/03/11 生活 美懷俄明州出現確診首例 新冠肺炎已攻陷44州 19:102020/03/12 國際 南早：陸新冠肺炎11月17日已有確診首例 08:382020/03/13 國際 倫敦地鐵駕駛確診新冠肺炎 2百萬通勤族挫咧等 18:262020/03/13 國際 防疫當兒戲 雙星中鏢恐冰山一角 04:102020/03/14 運動天地 兩岸熱門新聞 北京政府官員：16日起無症狀進京人員 需隔離觀察 - 兩岸 蘋果關閉大陸以外所有零售店面 感謝陸供應鏈貢獻 - 兩岸 美國若成下個義大利 專家：全球經濟將L型衰退 - 兩岸 單挑趙立堅美軍放病毒指控 美參議員推特遭封鎖 - 時政 鍾南山：美國病死率高 很多病人可能沒被發現 - 兩岸 - 工商 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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