新冠肺炎肆虐，撼動全球股市，美國財經頻道「CNBC」評論員桑塔利（Rick Santelli）在節目中語出驚人，稱如果全世界的人都得到新冠肺炎的話，或許反有助於提振經濟；此言一出引起軒然大波，他的觀點遭到網友痛批「麻木不仁」，因此火速在24小時內道歉。

根據《 Business Insider 》和 《The Hill 》等多家外媒報導，桑塔利5日在節目中表示，拿美國疾管局的建議為證，指出長期抗疫造成的經濟衝擊將比讓病毒快速傳播更嚴重，「我們應該讓病毒感染所有人，如果可以在1個月內結束的話，死亡率可能和長期抗疫結果沒兩樣，但區別是全球及國內經濟受到的影響會比較小」！

桑塔利還舉麻疹和水痘等為例，指出「加速染病過程」會減輕過程中額外的損失，他的這番言論曝光後，立刻引輿論討論，有網友痛批他根本「麻木不仁」。

專注於美國新聞業的部落格TVNewser編輯A.J. Katz痛批，這是1個「很可怕的想法」，因為如果按世衛組織（WHO）估計，新冠肺炎死亡率為3%，代表將有2.34億人因此喪命。

美國網友也紛紛要求CNBC開除桑塔利，終於讓桑塔利於6日對外公開致歉，稱這是1段「最愚蠢無知」的言論。他並稱這項言論乃是將以往家長會故意讓小孩染上水痘、麻疹來「加速」獲得免疫力的作法相提並論，但在當前此說法不但「不合適」且「荒謬」的。

新冠疫情延燒至今，已經導致各大洲出現上萬名確診病例，連帶衝擊全球金融市場，雖然美國聯準會已採取降息側施，但美股仍在本周連續觸發熔斷機制，全球股市也受到重挫，儘管14日道瓊工業指數因美國宣布進入緊急情況而大幅反彈1985點，但在疫情影響下，金融界對後續情況普遍不樂觀。

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(中時電子報)