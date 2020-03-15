死亡的半隻侏儒抹香鯨，長1.8公尺應為成鯨。（許家寧翻攝）

侏儒抹香鯨已明顯死亡，死因有待學者採驗釐清。（許家寧翻攝）

花蓮新城鄉崇德海攤今早有民眾發現「海獅」擱淺，海巡獲報前往救援，長約1.8公尺只剩半截的死亡鯨豚，疑似被大浪沖上岸際，明顯死亡多時，經判定為保育類「侏儒抹香鯨」，在完成採集檢體後掩埋，後續有待送驗釐清死亡原因。

海巡署東部分署第一二岸巡隊於15日上午10時許，接獲民眾電話通報，在崇德板下定置漁場海灘發現一隻死亡海獅，安檢所隊員發現其實是一隻死亡鯨豚、立即拍照採證，並聯繫成功大學鯨豚中心教授王浩文，透過照片確認鯨豚品種。

由於鯨豚已死亡多時，已呈現腐爛狀態，且下半身疑似被破壞，現場量測鯨豚僅剩前半截，長度約180公分、寬約60公分，由於侏儒抹香鯨為深潛型鯨豚，鮮少出現在近岸，是否因健康、氣候及地震等情況，無法從外觀輕易推斷死因。

一二岸巡表示，侏儒抹香鯨又稱歐文氏小抹香鯨，為抹香鯨類當中體型最小的鯨，甚至比部分海豚還小，成鯨體長約為2.1到2.7公尺，重約135至275公斤，該隻死亡鯨豚經研判死亡多時，協助採樣後，確認其他無研究價值，已就地掩埋。

(中時 )