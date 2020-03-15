葡萄牙足球明星C.羅納多（Cristiano Ronaldo）平時樂善好施，看到新冠肺炎疫情在歐美延燒，他決定自己在葡萄牙的酒店改建裝成臨時醫院，免費提供新冠肺炎患者隔離。

C羅因為義甲尤文圖斯隊友盧加尼（Daniele Rugani）確診感染新冠肺炎病毒，目前在葡萄牙家中隔離，西班牙媒體紛紛報導他願意將旗下的酒店暫時作為收容新冠肺炎隔離病患的臨時醫院，他也願意負擔醫生及醫院行政人員薪資、提供患者需要的物資。

C羅透過推特表示：「全球正經歷困難的時刻，需要我們更加關心與注意相關情況。今天，我不只是以一個足球員，更是一個兒子、父親及一個關心這個疫情現在對世界影響的普通人在這裡發言。」

C羅呼籲大家遵守世界衛生組織及政府機關指示，「在這危急的時刻，保護全人類生命遠超過其他利益，我向失去親友的你們致上慰問，也祝福包括我隊友盧加尼在內對抗新冠病毒的所有人，還有在一線辛苦的醫護人員，我的心與你們同在。」

西班牙媒體指出，C羅欲提供的酒店是位在葡萄牙首都里斯本、擁有80間客房的的Pestana CR7 Lisboa Lifestyle酒店，以及在葡國馬德拉島的酒店。

(中時 )