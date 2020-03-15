新冠肺炎疫情肆虐，旅宿業影響尤甚，不少業者已向勞動機關申請縮減工時（無薪假），但卻有業者抱怨，主動向北市勞動局申請，反被優先列為勞動檢查的重點單位，形同「懲罰、刁難」。勞動局回應，勞檢本就每年都要執行，也應去了解勞工是否為自願，若行得正、雙方都同意，那就不必怕。

勞動局就業安全科長施貞夙表示，每年都會進行勞檢，不是申請放無薪假才要做，既然說勞資都有協議好，那當然要去確認勞工到底是否真的同意、沒被壓迫，若雙方都心甘情願、沒爭議，最低薪資都有發，那何需怕勞檢。

簡姓旅宿業者投訴，他開業6、7年，受疫情影響，業績掉了6至7成，住房單價更從原本一晚2700元掉到剩1200元，豈料竟還是沒客人，住房率不到2成，而他旗下員工約60人，4月真的無法繼續撐，所以有跟員工講妥，接著他送件給勞動局申請縮減工時，卻發現會被勞動局上網公布優先列為「勞檢重點單位」。

「守法反被刁難，誰還敢送？」業者抱怨，當初想申請縮減工時，就是因勞動部有補助，但前提是要先提出放無薪假才能申請，他也有保障員工可領最低薪資2萬3800元，如今照實申報，反優先被檢查，難怪很多業者默默去放無薪假。

施貞夙說明，因疫情而來申請縮減工時的企業，勞動局有做專案勞檢，所以本就要去檢查勞工是否自願去簽、最低薪資有無照發、勞健保有無照付，目前核定10幾家申請縮減工時的企業，還沒有業者說別勞檢。

(中時 )