北台中家扶中心舉辦獎助學金頒獎典禮」，學童上台領獎。（陳淑娥攝）

北台中家扶中心日前舉辦「109年矽品助學‧夢想起飛-國中小獎助學金頒獎典禮」，今年助學名額由78名增至91名學童，獎助學金金額更達20萬1500元， 「矽品家扶佰元俱樂部」長期捐款給北台中家扶，迄今屆滿20年，總計累積捐贈已近3500萬元。

北台中家扶中心主任劉正文表示，矽品精密工業自921大地震後，為避免家扶兒助養中斷，號召同仁成立「矽品家扶佰元俱樂部」，以每人捐佰元小額樂捐匯集善款，希望受獎學子在困境中逆勢成長，心存感恩加倍奮發學習，在未來翻轉自己人生。

矽品精密福委會總幹事魏健峯表示，20年來，矽品對於家扶關懷始終如一，總計累積捐贈北台中家扶近3500萬元，今年度更提高助學金捐贈，讓更多優秀學子得到獎勵，助學名額由78名增至91名學童，金額高達20萬1500元。

魏健峯說，獎助學金分別提供國中每名2500元、國小每名2000元，以鼓勵符合積極進取、友愛、孝親、樂群助人的家扶扶助學子，期勉能在逆境中努力向上。

此外，清水警分局在現場進行反毒及網路安全宣導活動，希望家扶的青年學子，可以不受大環境影響，勇於和毒品說「不」，以及有正確的網路交友觀念。

(中時 )