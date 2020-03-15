民眾黨團助理蔡宜芳針對不倫戀事件，今天在臉書發文道歉、並否認「認愛」一事。民眾黨團發出聲明回應，蔡宜芳已離職，職務已安排同仁接手。有網友直言，「可憐哪！」目前蔡宜芳則已關閉臉書。

蔡宜芳在臉書貼文表示，逾越朋友之間應有分際，造成家人困擾，深感抱歉。針對部分媒體和網路評論的誤解，指出沒有發生的事就是沒有發生，也絕無「認愛」一說。台灣民眾黨團則發出聲明回應：事件發生後，黨團已與蔡宜芳家父聯繫，蔡父表示蔡宜芳會先回高雄休息，再回到學校完成博士學業。蔡宜芳的職缺，下周起已安排同仁接手替補該職務。另蔡宜芳在個人臉書發表有關情感認知的說法，民眾黨不予置評。

PTT網友貼文不滿說，只不過是談戀愛而已，這種懲處也太嚴重了吧？而且原本不是停權一年，助理請假嗎？怎麼比勾結黨外勢力的張益贍還嚴重？另外民眾黨是以重傷民眾黨形象為由開除，按這種標準，柯文哲應該要被開除兩百次了，大家認為呢？最後要求民眾黨說明張益贍勾結黨外勢力的始末，並且要求兩人公開對質。底下留言回應說：「可憐哪！」、「民眾黨這麼無情哦。」、「被離職。」、「回去讀書是比較好的選擇。」、「酬庸張益贍可能還比較重創形象。」

(中時電子報)