澳洲政府宣布，自澳洲東部夏令時間3月16日午夜零時起，所有自海外入境澳洲旅客，不分國籍抵澳後均須自我隔離14天，厄瓜多丶哥倫比亞丶委內瑞拉也對外國旅客採取管制措施，外交部呼籲，國人行前務必留意當地政府公告。

外交部發言人歐江安表示，澳洲政府稍早宣布因應疫情最新入境措施，除海外入境澳洲旅客抵澳後須自我隔離14天外，澳洲未來30天內也不允許任何海外郵輪於澳洲各地港口停靠，並將禁止500人以上的大型集會活動，同時建議民眾避免握手以保持社交距離，防止疫情擴散，相關措施將視疫情發展隨時檢討。

根據澳洲聯邦衛生部統計，截至3月15日上午為止，澳洲境內已出現249例新冠肺炎疫情確診案例。外交部呼籲，國人倘擬赴澳洲商旅，行前請務必留意澳洲政府公告的相關入境措施。

因應疫情持續升溫，厄瓜多政府也宣布進入緊急防疫狀態，自3月16日零時起禁止所有國際運輸(陸海空)及外國旅客入境厄國，厄國人或擁有厄國居留證的外國人返抵厄國之最後期限為3月17日零時。此外，禁止逾30人的群聚活動，以及取消聖週宗教遊行活動，並關閉厄國部分邊界。

外交部自即日起調整厄國旅遊警示燈號為「橙色」，建議國人應特別注意旅遊安全，關注當地疫情發展，並避免非必要旅行。

哥倫比亞杜傑總統也公布實施三項措施：(一)自3月14日凌晨5點起，封鎖所有哥委邊界；(二)自3月16日起，在近14日曾到訪所有歐洲及亞洲國家之外國旅客(包括我國)禁止入境，哥國國民、有居留權之外國人及外交團體除外，但入境須居家隔離14日；(三)哥厄邊界正常運作，惟將強化監測。

委內瑞拉馬杜洛政府在3月13日首度公告武漢肺炎2名確診病例後，公告3月份來自歐洲入境委國者均應實施居家隔離，中斷多明尼加及巴拿馬航班一個月，全國所有學校自3月16日起停課，戲院關閉，餐廳僅得提供外賣服務，搭乘地鐵和公共運輸工具如火車之乘客必須配戴口罩。

外交部建議近期若必須前往上述國家，應視自我身體狀況調整行程，並配合當局的防疫措施。

(中時 )