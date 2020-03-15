梅南里反伏流水工程自救會在工程預定地掛布條抗議。（巫靜婷攝）

梅南里反伏流水工程自救會在工程預定地掛布條抗議。（巫靜婷攝）

苗栗縣「通霄溪伏流水工程」備受爭議，為使工程順利進行，縣府水利處處長楊明鐃15日一早親自到通霄鎮梅南里的工程預定地，向鄉親進一步溝通，不過雙方在安全疑慮及工程效益上，無法取得共識，楊明鐃表示，3月底將舉行協調會決定是否續辦，若取消工程，2億多的補助經費將被中央收回。

為解決通霄鎮無法使用鯉魚潭水庫灌溉用水問題，水利署中區水資源局研擬替代方案，將在梅南里施作通霄溪伏流水工程，前瞻計畫補助2億多元經費，委由縣府執行，將截取通霄溪伏流水並建置2座蓄水塘，可供應30多公頃農田灌溉，但被自救會強力反對。

梅南里反伏流水工程自救會會長羅春明表示，工程要施作的蓄水塘就快挖到民宅的牆角，那邊地勢較低、土質鬆軟，政府一再強調設計沒有安全疑慮，但難保極端氣候強降雨，屆時受害的還不是住在附近的百餘人，且梅南里位於中下游本就不缺水，若施作工程，大家反而沒地下水可用。

在地居民強調，公共建設本應以人為本，伏流水工程百害無一利，政府應該多聽百姓的心聲，別總用專業凌駕民意。

楊明鐃表示，蓄水塘均經過專業技師設計簽證，工法採向下挖深而非向上蓄積，周遭邊坡穩定，整體結構絕對安全，且工程設置於河床粒料與不透水層間，選在梅南里是因為這邊的河床粒料覆蓋深度約4.95公尺符合規範，而自救會要求改做在上游，那裡的覆蓋層不到2公尺，難以施作。

楊明鐃指出，針對上游農業缺水問題，目前規畫設置2道攔河堰截取地表水，2系統取水量加總僅能灌溉約30公頃，通霄溪本就逕流量少，因此還需設置更多系統灌溉分流；伏流水工程預計在3月底召開協調會，屆時決定工程是否取消，將請民眾具名簽屬意願，並把結果回報中水局，若決議不做工程，補助款也會被收回。

(中時 )