台灣民眾黨團法案助理蔡宜芳因近日爆出和民眾黨中央委員張益贍不倫戀，今下午遭民眾黨團發出聲明切割。也引起網友好奇，為何她道歉也請假了還慘遭切割？某位網友分析後認為，「明顯是戀愛的野火，燒到黨身上，才『被離職』」。

據《中時》報導，民眾黨團副主任柯昱安今日發布聲明切割蔡宜芳並表示，「事件發生後，黨團已和蔡父連繫，並得知蔡宜芳將會先回高雄老家並完成博士學業，而下周起其職缺將由同仁接手，另有關蔡宜芳稍早於個人臉書所發表聲明，民眾黨不予置評」。

但蔡宜芳稍早卻於私人臉書表示，她與友人相處過度親近，逾越朋友之間應有之分際，造成家人困擾，深感抱歉，未來謹守朋友分際。她也表示，自己請一個月的假陪伴家人、重整心情，反省沉潛再出發，感謝大家的關心。對於近日媒體和網路評論誤解，造成扭曲，希望能有澄清的機會，也表示沒有發生的事情就是沒有發生，更否認「認愛」的說法。

網友Wojnarowski在批踢踢分享該篇聲明，也引來許多網友回應，「離職(X)被離職(O)，感覺是蔡爸不讓她拖下去了，蔡趕快加入民進黨，馬上就可以洗白了」、「明顯是戀愛的野火，燒到黨身上，才『被離職』」。

但也有網友感嘆之餘為她打氣「唉...還是跟她說聲加油」、「被爆出這種事，希望她能從跌倒中爬起來」。

(中時電子報)