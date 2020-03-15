新冠肺炎疫情持續，為保護自己與大眾，口罩成為不可少的防疫物資，但傳統市場攤商、零售商因做生意，無法到藥局排隊買口罩，憂心成為防疫漏洞，立委黃國書特別協調經濟部中部辦公室，爭取將民營市場也納入口罩配售範疇，初步獲得正面回應。

黃國書指出，口罩實名制上路後，許多市場自治會組織多次陳情表達無奈，因他們平時需要擺攤、做生意，實在沒時間排隊買口罩，又有感於市場內人流眾多且擁擠，是高風險環境，希望相關單位能協助爭取配售口罩。

黃國書說，從2月就與經濟部等相關單位多次研商口罩配售機制，成功爭取到每攤、每周6片的優先配售，但此措施只針對公營市場，憂心民營市場成為防疫漏洞，14日特別走訪建國市場、向上市場了解攤商需求，並與經濟部及台中市府經發局協商，終於獲得正面回應。

黃國書表示，經濟部回覆指出，若民營傳統市場有列管及管委會組織，將請市府了解並函復，經濟部同意調配口罩。

(中時 )