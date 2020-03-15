《我的婆婆怎麼那麼可愛》主要演員們。（公視提供）

製作人陳慧玲與導演鄧安寧討論劇本。（公視提供）

製作人陳慧玲與導演鄧安寧討論劇本。（公視提供）

公共電視、金鐘製作陳慧玲與名導演鄧安寧，加上知名編劇溫怡惠，聯手推出40集規模鉅作「熊促咪家庭生活劇」《我的婆婆怎麼那麼可愛》即將在今年6月6日開播。15日推出首支幕後花絮，講述陳慧玲如何籌備、製作這部戲。製作人陳慧玲表示：「這部戲的演員都很瘋、很狂！每個人能量都很強，他們的演技加上導演的點子，碰撞出令人出乎意料的笑點，我在片場常常笑到不能自已，很期待《我的婆婆》與觀眾見面。」

陳慧玲在影片中提及《我的婆婆》的眾演員，忍不住讚嘆：「各個演員的發揮都讓人驚訝！像鍾欣凌她對角色投入自然的情感與溫暖是很容易感染人的，並且能在悲傷與癲狂的情緒間轉換自如；黃姵嘉則像是一枚小辣椒，起初我有點擔心她適應的比較慢，沒想到「小鷗」這個角色就是為她而生，角色個性要很敢說、有正義感，她都發揮到了極致。」

談到對於這次喜劇的高難度挑戰，陳慧玲說，想把戲做到像國外喜劇那樣，演員表演的很認真不需要擠眉弄眼的故意搞笑，卻可使觀眾哄堂大笑的方式，她就是想做出這樣的戲劇，因此找從小接受美式幽默熏陶的編劇溫怡惠挑夜燈討論劇本，期望能為戲劇創造出獨特的異想世界，「一部喜劇的劇本是需要以愉快的情緒笑著寫，但過程中常常是哭著寫，因為要不斷製造新的手法、新的笑點、新的劇情，就會一直推翻自己，有種被榨乾虛脫的感覺。過程雖然累，但相當開心。」

陳慧玲表示，導演鄧安寧也是戲劇《我的婆婆》的精髓之一。導演一接到劇本就開始設法埋梗，讓整部戲更加分、更好笑、感情更濃厚。比如在鏡位設計上會很跳Tone的去處理故事與演員的因果關係，不按照常理來編排。陳慧玲爆料：「這部戲可以說是我與他認識二十多年來，最用心的一部作品了！」

花絮中也可以看到王少偉、Darren、蘇晏霈三人荒謬的上演全武行，抓髮捏臉扯衣服互毆樣樣來，可說是無所不用其極的要制伏對方，但一邊扭打還要邊「自轉」，其中王少偉的衣領就被扯下，大露香肩。讓在一旁等戲的鍾欣凌笑到岔氣：「完蛋了！這個畫面一直在我腦海中，這樣我下一場怎麼演下去啦！」

《我的婆婆怎麼那麼可愛》故事描述小鷗（黃姵嘉 飾）在嫁入蘇家前後，公公跟老公就相繼掛掉，使她完全不得婆婆彩香（鍾欣凌 飾）的歡心。而蘇林彩香（鍾欣凌 飾）承受著喪夫、喪子之痛，以及家族餅店「珍賀齋」的倒閉危機，偏偏她的四個子女都不願意接家業，讓彩香決定關掉餅店並北上依靠子女們，想不到這些「不孝子們」各懷鬼胎，像詐騙集團一樣要訛詐自己的養老金，上演媽媽與子女、婆婆與媳婦間瘋狂、脫序的家族戰爭。原本與彩香已是井水不犯河水的小鷗，陸續聽到蘇家兒女詐騙的誇張行徑，同情心、好勝心湧上心頭的她決定與「珍賀齋」忠誠的糕餅師傅發貴（張書偉 飾）留守餅舖繼續拼下去！《我的婆婆怎麼那麼可愛》將於2020年6月6日於公視頻道播出，相約與大家一起歡笑過暑假。

(中時 )