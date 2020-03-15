日本疫情持續擴大。首相安倍晉三14日傍晚第2度在官邸舉行疫情記者會，關於修改後的《新型流感等對策特別措施法》與緊急事態宣言，安倍強調「現階段並未發布」宣言，同時稱「如有需要，將採取相關法律措施」。針對可能延期的東京奧運會和殘奧會，他表示，「希望克服疫情擴大，平安無事地按照計劃舉辦」，至於疫情引發股價大跌的緊急經濟對策，安倍則稱「將採取果斷措施」，但未說明具體方案。
共同社報導，日本首相擁有發布緊急事態宣言的決定權。發布後都道府縣知事可要求或指示民眾避免外出、採取停課措施、限制使用活動設施等。由於緊急事態宣言內容涉及限制集會和行動自由等基本人權，因此有人對此表示擔憂。
在記者會上，被問及宣言條件是否模糊不清時，安倍回應，宣言條件「很難以數據形式顯示」。他還稱，發布宣言時「將舉行記者會，說明為何作出那樣的判斷」。
關於東京奧運會，安倍指出，日方必須與掌握最終決定權的國際奧委會（IOC）合作，也透露出日方手上沒有決定權的無奈。關於本月26日將在福島開始的國內聖火傳遞活動，安倍則明確表示，他「希望在場（見證）」。
至於疫情下的經濟措施，安倍稱「將迅速討論」因應舉措，暗示可能發放現金。他也大力主張優先維持就業，但未提及對策規模等細節。
(中時 )
發表意見
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。