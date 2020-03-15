美國微軟在週五宣布創辦人比爾蓋茲（Bill Gates）離開董事會，而比爾蓋茲也在Linkedln（領英）上表示，自己已經決定退出微軟以及波克夏海瑟威的董事會，未來將投入更多時間在慈善事業上。

微軟創辦人比爾蓋茲與保羅艾倫（Paul Allen）在1975年時創立微軟公司，當時比爾蓋茲認為電腦將會在未來出現在每個人的桌上，因此2人積極針對相關軟體進行改進以及開發，而事實證明他當時的想法相當正確。

根據外媒《CNBC》報導，比爾蓋茲在Linkedln（領英）上表示，自己退出微軟以及波克夏海瑟威的董事會，將更多時間投入到全球健康與發展、教育、氣候變遷相關的慈善事業，主因是微軟以及克夏海瑟威現在已經足夠強大。

他也強調，退出董事會並非代表退出公司，早在2008年就已經卸下公司裡的平常工作，在2014年更是卸任董事長，未來將轉任CEO或者高階主管的技術顧問，而目前他仍是微軟最大個股的持股人，握有市值1650億美元約1.3%的股份。

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(中時電子報)