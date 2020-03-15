今（15）日藝名費貞綾的前藝人，現為比丘尼的恆述法師，也是綜藝大哥張菲、費玉清的姊姊的她，過去曾在70年代是紅透東南亞的一代國際豔星，還赴日發展被封為「東方維納斯」，但她39歲突然決定出家，卻成為時尚比丘尼，經常登上媒體版面。

鮑翠英（右）聊當年還是豔星的恆述法師（左）。（圖／翻攝自中天新聞）

出家後的恆述法師，風格依舊特立獨行，16年前上《康熙來了》笑說自己倡導人性化修行，談起手上戴著大顆閃亮戒指，她說：「我不主張修貧道，人家說貧僧怎樣…為什麼一定要貧僧呢？為什麼一定要像要飯這樣修行呢？就這樣富富貴貴、漂漂亮亮、自自在在不也能修法嗎？」一席話令不少人深感認同。

過去恆述法師上《康熙來了》也闡述她出家後的坦蕩。（圖／翻攝自中天新聞）

但如今卻傳出她欠下高利貸，甚至兩個弟弟也不幫她還錢的消息，她在臉書上寫下千字文，表示自己是被信徒所騙，為對方的支票背書，沒想到跳票後反而成為債務轉嫁的對象。而兩個弟弟張菲與費玉清也這回也不願幫胞姊恆述法師處理債務了，更透露這種事情已發生太多次不堪負荷。

一代艷星到法師！ 當年最性感「東方維納斯」

(中時電子報)