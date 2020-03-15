侯友宜今前往視察。（許哲瑗攝）

侯友宜以手觸摸感受其中藝術街坊的杉木清水模視覺模型。（許哲瑗攝）

目前進度達17.88％，預計2022年4月完工。（許哲瑗攝）

工程總經費18億6790餘萬元，目前進度超前約6％。（許哲瑗攝）

完工示意圖。（新北市工務局題供／許哲瑗新北傳真）

新北》侯友宜視察新北市立美術館 預計2022年完工

許哲瑗／新北報導

知名建築師姚仁喜設計的新北市立美術館，已進入施工階段，完工後串連起鶯歌陶博館、三峽祖師廟、新北客家園區等景點，將成為三鶯地區新地標，市長侯友宜15日視察並表示，目前進度達17.88％，預計2022年4月完工，期待成為北台灣藝術發展重要指標。

新工處長祝惠美透過簡報說明，美術館總基地面積4.4公頃，以「蘆葦叢中的現代美術館」為概念設計，地下3層規畫兒童藝術教室、典藏庫房、演藝廳及停車場；地上8層則有國際特展室、藝術街坊、常設展覽等，總經費18億6790餘萬元，目前工程進度超前約6％。

立委蘇巧慧建議，三鶯地區國際性活動多，盼保留館外綠地供民眾休憩；市議員林金結指出，可參考大安森林公園，打造戶外展演舞台；市議員蘇泓欽則擔心，美術館2022年啟用後，捷運三鶯線、三鶯大橋改建案才相繼完工，呼籲相關單位及早規畫交通動線。

對此工務局說明，館外將保留既有的親水廊道，並規畫大面積綠地空間，將觀光動線串連至陶博館、三鶯藝術村，自然與環境共存；另文化局正在盤點美術館周邊資源，評估開館後車流及人潮，完善交通動線。

侯友宜表示，新北市在地藝術家、表演團體眾多，但在文化方面，欠缺一處兼具典藏、展覽、教育功能的國家級藝術展示空間，這座蘆葦叢中的美術館，在施作的過程中有一定困難度，尤其外館以蘆葦草作象徵的清水模板，未來長期維護是一大考驗，期待完工後聚集藝術家集思廣益、互相激盪，打破地域藩籬，成為北台灣重要藝術觀光指標。

(中時 )