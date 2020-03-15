台灣新冠肺炎急遽升溫！中央流行疫情指揮中心昨天公布國內一口氣新增6名確診個案，是有史以來單日天確診數最多的一次，國內累積個案共59案。指揮官陳時中指出，這次新增的54案到59案都是境外移入，讓台灣感到很警惕，因此從今天開始，將擴大篩檢，主動對14天內有歐洲旅遊史者進行採檢，希望將這波從境外感染的衝擊降到最低。

至於這波歐洲疫情會不會走入台灣社區，何時會成為高峰？陳時中坦言，對於何時走入高峰，「我很難預測」，就像這次，若歐洲沒有淪陷，現在台灣的案例發展幾乎可以說已經鬆一口氣，結果歐洲又來，只能說，疫情一波一波的來，我們也只能一波一波的守住。

陳時中表示，上一次新增那麼多名案例，是在2月6日，那天包含2名武漢回台、2名從義大利返台在香港轉機者、以及一名澳門返台者，共有5個案例。陳時中說，累積至今，國內確診個案，本土確診者有27名，境外移入者有32人，加上近日確診的都是境外移入個案，讓防疫單位很警惕。

陳時中表示，雖然已經提升旅遊警示，從歐洲入境都要居家檢疫十四天，但為了避免漏網之魚，今天起，將在往前14天追溯有旅遊史，且有出現症狀者全面採檢。將從健保資料勾稽，放大認定條件，來找到這些人，由檢疫人員評估，有症狀一定要慘減，沒症狀者則依據病例史以及身體狀況評估，同時呼籲輕症者，有旅遊史一定要通報。

另外也呼籲有症狀輕者，這段時間有旅遊史可以自動通報，這兩種人都會經過檢疫人員評估，需不需要慘減，基本上有症狀一定會採，沒有症狀會根據病例史和現在的狀況去判斷。

(中時 )