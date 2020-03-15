失智症紀錄片「媽媽說要去抓魔神仔」15日舉辦特映會，探討失智症及照顧者的身心狀況。（柯宗緯攝）

失智症紀錄片「媽媽說要去抓魔神仔」15日舉辦特映會，導演陳姜瑾（左起）、主角女兒、高雄長庚醫師陳乃菁一同出席座談。（柯宗緯攝）

《媽媽說要去抓魔神仔》網路短片，探討失智症家屬心聲。（翻攝影片／柯宗緯高雄傳真）

高雄長庚紀念醫院與新銳導演陳姜瑾攜手推出《媽媽說要去抓魔神仔》網路短片，探討失智症家屬心聲，今（15）日舉辦首映會。劇中主角86歲「金子阿嬤」罹患路易氏體失智症，自稱會驅魔除妖，敘事帶點詼諧成分又藏滿滿「洋蔥」，令人一窺病患及照護者的酸甜苦辣。

「金子阿嬤」大女兒今日出席座談會，她提到，媽媽3年多前發病，生活橫跨「陰陽兩界」，1天有20個小時都在打擊魔鬼，「我們還要一起演戲配合她，她脾氣不好，不能跟她反駁」。

大女兒說，大嫂稱金子阿嬤是「皇太后」，那麼她跟妹妹就是扮演婢女角色，作為媽媽全天候的看護；她從媽媽發病後，開始偷偷拍下影片紀錄發病狀況，除了提供醫師診斷病情外，也成為此次影片素材。

高雄長庚醫院失智共照中心醫師陳乃菁表示，根據調查高雄市申報到失智照護系統人數近萬名，這次透過3集網路短片，探討失智症議題，教會家屬如何照顧、理解、溝通相當重要，以及用正確的觀念去面對。

「我有點膽小害怕，阿嬤到底是看得到真的鬼，還是假的鬼？」陳姜瑾坦言，阿嬤不是那麼容易親近，開拍前花了3、4個月慢慢摸索阿嬤個性，聊天建立關係，等到有一定信任程度，才拿出手機錄影；希望透過影片分享照顧者心情，以及當父母得失智症，子女如何去幫助陪伴，另也談及照顧者支持團體等議題，近日將把影片PO網。

第一集以少見的路易氏體失智症拉起序幕，從中衍生「如何帶聰明的失智症長輩就醫」，以及面對罕見的失智症，家屬被迫24小時相處，能一起做些什麼呢？

第二集主題是「關於音樂輔療迷思」，開始探討失智者的興趣，而照護者的興趣又會是什麼呢？第三集是核心片段，有路易氏體失智症病發狀況，也會延續上集的照護者議題，並勾勒出「家屬支持團體」的樣貌。

承辦單位全人照護協會表示，透過影片讓大眾認識失智症及家屬支持，因認識而友善，營造失智友善社區，提供失智者安全的生活環境，給照顧者更多的支持與協助，歡迎大眾參加失智友善天使培訓，加入失智友善組織行列。

(中時 )