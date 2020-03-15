現場還提供厚葉石斑木、七里香、赤楠及黃梔花等4種苗木，共2020株樹苗讓參與民眾免費索取，一起響應植樹月，綠化家園。（謝瓊雲攝）

彰化縣政府、二林鎮公所攜手林務局南投林管處，15日在二林市區公園綠地宣布規畫種下8種、總計2020株耐旱、抗風的樹苗。（謝瓊雲攝）

填補綠意，荒地變身城市之肺！彰化縣政府、二林鎮公所攜手林務局南投林管處，15日在二林市區公園綠地宣布規畫種下8種、總計2020株耐旱、抗風的樹苗，彰化縣長王惠美鼓勵大家多種樹造林，為減碳盡心力。

植樹活動選在二林鎮儒林公園旁0.52公頃草生地，二林高中熱舞炒熱氣氛，場邊還有各項政令宣傳、寵物認養專車與有獎徵答，立委謝衣鳳與各級民代表都共襄盛舉，種下珊瑚樹、蘭嶼羅漢松、臺灣樹蘭、海桐、瓊崖海棠、苦檻藍、七里香及厚葉石斑木等8種樹苗。

王惠美表示，防疫期間大家更要趁著好天氣出門曬曬太陽，增強身體抵抗力，她也提醒「2不3要」原則，勤洗手、必要時戴口罩、稀釋漂白水居家環境消毒等，一起攜手度過疫情；2020年大家共同愛護樹木，種下樹苗讓居家周遭綠意盎然，為地球減碳盡一份心力。

南投林管處長李正賢指，種樹具有國土保安、涵養水源及生態保育等功能，城市旁的樹木製造氧氣、攔阻吸附落塵及有害物質的能力，更能改善空氣品質。二林鎮長蔡詩傑說，選擇的這些樹種不僅減碳，還能定風、降低PM2.5，未來將持續鼓勵種樹。

農業處表示，配合植樹月活動，在26鄉鎮市公所辦理贈苗，並有環境綠美化植栽申請，可至縣府農業處網站查詢或向各公所洽詢，一起共襄盛舉、綠化家園，讓彰化縣綠意生生不息。

(中時 )