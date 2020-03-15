新冠肺炎延燒不停，不僅是社會大眾人心惶惶，各單位也嚴陣以待不敢懈怠，台北市長柯文哲今(15)日表示，日前的防疫會議上已經裁示，若執行防疫工作的警消醫護人員有需求入住旅館，可用公帑支付，現在北市更推出「警消醫護加油棧」，採取24小時都可入住的形式，附贈晚餐及早餐，讓第一線同仁可以得到充分的休息。

柯文哲指出，目前台北市目前已跟4家旅館合作，提供超過250間客房，希望讓醫護人員有高品質的休息，沒有後顧之憂的整備再戰。他也認為，警消醫護站在防疫最前線，無論體力或精神都極度耗損，「我們一直在思考如何給他們更有力的支援」。

因考量到警消醫護是24小時3班制，這一次「警消醫護加油棧」也採取24小時都可入住的型態，附贈晚餐及早餐，有些旅館還提供24小時食物吧，柯文哲也特別感謝旅館業者的鼎力相助，並強調台灣的疫情管控良好，「仰賴的是這群幕後的無名英雄」。

柯文哲說，在這個非常時期，站出來做這群防疫英雄的後盾「是政府應該做的事」，也希望民眾可以體貼第一線防疫人員的辛勞。

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(中時電子報)