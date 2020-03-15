美國共和黨參議員霍利(Josh Hawley)在推特上表示，他在推特上挑戰趙立堅有關美軍將病毒帶到武漢的發言，但這位中國大陸外交部發言人卻直接在推特上將他封鎖。霍利直接稱呼趙立堅是「中國外交部小丑」，並指其說法是「明目張膽的謊言」。

《美國之音》引述霍利參議員的推特稱：「我很高興地報告，這位中國外交部小丑把我屏蔽了，因為我敢於挑戰他有關美國要為新冠病毒負責的明目張膽的謊言。」「事實就是，中國共產黨在這個病毒上對本國公民和世界說了謊，他們要負責。」

I’m pleased to report this #China Foreign Ministry clown has blocked me for daring to challenge his outrageous lies that US is responsible for #coronavirus #Covid_19. Fact is, Chinese Communist Party lied to its citizens & the world about this virus. They are responsible pic.twitter.com/A2u8cQcoIX — Josh Hawley (@HawleyMO) March 13, 2020

中國大陸外交部發言人趙立堅在其個人推特上發言指控，可能是美軍將病毒帶進武漢才引發疫情，這個說法讓全球為之嘩然。（圖／中新社）

報導說，前兩天大陸外交部發言人趙立堅在推特上以中英文指控「美國把疫情帶到武漢」，他在推文中寫道：「零號病人是什麼時候在美國出現的？有多少人被感染？醫院的名字是什麼？可能是美軍把疫情帶到了武漢。美國要透明！要公開數據！美國欠我們一個解釋！」

趙立堅還在推特上傳了一段現場視頻試圖輔證其觀點。視頻顯示，眾議員魯達(Harley Rouda)周三在關於新型冠狀病毒應對措施的聽證會上問疾控中心主任雷德菲爾德(Robert Redfield)說，「所以我們可能有一些人看似死於流感，而實際上可能是冠狀病毒？」雷德菲爾德則回答：「在今天，美國有些病例確實是這樣確診的。」

報導指出，這段問答的背景是民主黨議員批評當局檢測不力，因此質詢疾控中心負責人，是否目前被認定的流感病人中可能有未檢測出的新冠病毒感染者。

美國共和黨參議員斯科特(Rick Scott)周五也針對趙立堅的推文做出回應，稱中國大陸試圖掩蓋真相。「這簡直是發瘋了。共產中國會說或做任何事情來逃避他們導致中國新冠病毒傳播的責任」，他在推特上說，「他們在這件事上撒了謊，把它掩蓋起來，將敲響警鐘的醫生噤聲，他們讓自己的人民死去。可恥。」但斯科特參議員辦公室回覆《美國之音》詢問時表示，斯科特的推特還未被趙立堅屏蔽。

美國國務院星期五(3月13日)召見大陸駐美國大使崔天凱，就趙立堅有關美國政府隱瞞疫情與美軍將疫情帶到武漢的說法表示抗議。川普也在記者會上說，「大家都知道病毒是哪裡來的。」

白宮國家安全顧問奧布萊恩（Robert O’Brien）星期三表示，中國大陸在新冠疫情爆發初期並沒有採取最佳做法，而是掩蓋了疫情，這導致國際社會花了兩個月時間才作出反應。這番評論引起中國政府不滿。外交部另一發言人耿爽在周四的記者會上說，奧布萊恩的說法「既不道德，也不負責任，而且對美國本國的疫情防控工作絲毫沒有幫助。」

(中時電子報)