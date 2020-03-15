國內今天一口氣爆發6起境外移入個案，其中案59為北部高中生，曾在1月與家人同遊希臘，3月5日返台，12日發現症狀，對此教育部國教署表示，該生的班級將於明天起停課，已要求校長盡速呈報該生在班級內的詳細座位表、修課情形以及活動紀錄，提供指揮中心進行疫情調查。

國教署長彭富源表示，高中以下對於詳細座位表、修課情形以及學生的活動紀錄都有紙本文件，是這次疫情調查中不可或缺的資料，目前已請校長就相關資料彙整呈報，至於停課範圍是否包含該班的所有教師，還需進一步討論。

教育部曾在2月19日公告新冠肺炎的停課標準，當時教育部指出，高中以下學校包含幼兒園、短期補習班，只要每班有一位師生被認定為確診，該班就停課14天，但若校內有2位以上師生確診，停課範圍就擴大到全校，因此若這次案59的校內再發生一名確診個案，就必須實施全校停課14天的防疫措施。

(中時 )