明入境澳洲隔離14天 可樂澳洲團取消至3／31 17:302020/03/15 中時 潘千詩 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 可樂旅遊主動取消3／31前的澳洲團。（圖╱達志影像） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 新冠病毒持續擴散，澳洲、紐西蘭相繼宣布，明天入境旅客須自主隔離14天，可樂旅遊今天表示，目前僅有1團，含領隊在內共27人正於澳洲觀光，預計今晚搭機返台。 可樂表示，3月31日前尚未出發的澳洲團行程，旅行社主動取消，並依政府規定配合辦理相關退費事宜。紐西蘭團在4月30日以前，沒有出團。 (中時 ) #澳洲 #紐西蘭 #取消 #入境 #可樂旅遊 也許您會感興趣 推薦閱讀 周董傳砸1.9億澳洲置產 巡演延期享天倫 04:102020/03/11 娛樂新聞 入境挪威須隔離14天 外交部提升旅遊警示為黃色 21:292020/03/13 財經 遏制新冠肺炎 捷克宣布「禁止外國旅客入境、公民不得出境」 22:202020/03/13 國際 美禁歐入境 衝擊大西洋航空貨運 04:092020/03/14 全球財經 檢驗時間 應縮短至24小時 04:102020/03/14 生活新聞 歐洲機場 湧現逃亡潮 04:102020/03/14 國際大事 新冠肺炎燒全球 孫大千：入境旅客無差別隔離 13:382020/03/14 政治 入境也可買到口罩 陳時中：確有需要 正在規劃 14:492020/03/14 生活 紐西蘭要求所有入境旅客即日起自主隔離14天 16:122020/03/14 國際 澳洲葡萄酒戰疫 04:102020/03/15 產業特刊 生活熱門新聞 新店直播主隨機背刺殺害無辜路人 廢死聯盟說話了 - 生活 吃魚拉出巨大白蟲 老饕一看暴動 - 生活 劉真腦傷惡化 醫：這兩種情況都發生了 - 生活 案59北部高中生恐成防疫破口？陳時中坦言擔憂 - 生活 藥師被逼下跪 今偕夫出面還原狀況 - 生活 - 旺報 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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