新冠病毒持續擴散，澳洲、紐西蘭相繼宣布，明天入境旅客須自主隔離14天，可樂旅遊今天表示，目前僅有1團，含領隊在內共27人正於澳洲觀光，預計今晚搭機返台。

可樂表示，3月31日前尚未出發的澳洲團行程，旅行社主動取消，並依政府規定配合辦理相關退費事宜。紐西蘭團在4月30日以前，沒有出團。

(中時 )