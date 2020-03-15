台北市消防局15日下午4時許獲報，大安區延吉街民宅4樓傳出火警，警消緊急出動前往搶救，疏散該棟12名住戶，無人員傷亡。據了解，初步研判是冷氣室外機起火，詳細起火原因調查中。

消防局約在下午4時15分接獲報案，出動17輛消防車、2輛救護車，超過50名警、義消前往救援。

警消說，火勢在4時37分撲滅，疏散6男、6女共12名住戶，無救出。現場是7層樓的住宅公寓，4樓起火，燒損冷氣室外機及窗戶，燃燒面積約3平方公尺，財損約1萬元，所幸無人傷亡。起火原因由火調人員鑑識釐清中。

(中時 )