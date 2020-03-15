北市延吉街傳火警 疏散12人無傷亡 17:322020/03/15 中時 胡欣男 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 公寓外牆因火警濃煙而焦黑。（民眾提供／胡欣男台北傳真） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 台北市消防局15日下午4時許獲報，大安區延吉街民宅4樓傳出火警，警消緊急出動前往搶救，疏散該棟12名住戶，無人員傷亡。據了解，初步研判是冷氣室外機起火，詳細起火原因調查中。 消防局約在下午4時15分接獲報案，出動17輛消防車、2輛救護車，超過50名警、義消前往救援。 警消說，火勢在4時37分撲滅，疏散6男、6女共12名住戶，無救出。現場是7層樓的住宅公寓，4樓起火，燒損冷氣室外機及窗戶，燃燒面積約3平方公尺，財損約1萬元，所幸無人傷亡。起火原因由火調人員鑑識釐清中。 (中時 ) #台北市 #消防局 #大安區 #延吉街 #火警 #警消 #疏散 #傷亡 也許您會感興趣 推薦閱讀 《傳產》豪宅冠軍區，台北市大安區蟬聯 16:142020/03/11 財經 北市消防局防疫超前部署 率先取消績效評鑑 16:442020/03/11 社會 台北豪宅交易數 大安區連霸 04:102020/03/12 財經要聞 台北市去年消費申訴網購平台 蝦皮再登榜首 13:392020/03/12 生活 全國商家最多的道路 這條路以13,003家勝出 14:312020/03/13 財經 父子七股海邊撿螺 兒落海失蹤 15:022020/03/13 社會 設籍營業短於各地商圈 半數忠孝東路店家 7.1年收攤 04:102020/03/14 金融．稅務 挺醫護 宜蘭東門夜市推好康 04:102020/03/14 地方新聞 蔡宜芳遭到輿論圍剿 他指出盲點：真正應該檢討的是他 09:302020/03/15 政治 免費提供喊停 里長盼再開放 04:102020/03/15 生活新聞 社會熱門新聞 新店直播主稱患思覺失調症 IG秀刀血祭無辜路人 - 社會 苗栗獅潭仙山死亡車禍 單車騎士遭遊覽車輾頭亡 - 社會 太繃了！BMW美女業務又曬美照 性感撞球倒L網友又瘋了 - 社會 獨子無故遭刺死 死者老父斷腸回應 - 社會 還錯卡竟逼藥師下跪 離譜婦悔認：藥師很辛苦 - 社會 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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