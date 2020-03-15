13日晚間新北市新店區發生一起持刀隨機殺人事件，被害男子最後傷重不治。對此，時代力量立委「小燈泡媽媽」王婉諭和廢死聯盟執行長林欣怡都回應此事。2人都呼籲大眾別再轉貼案發照片和畫面，會造成受害者家屬2度傷害，也才能讓社會盡快消化事件引發的恐懼和不安。

一名自稱「小鄭容和」的23歲直播主於13日晚間和妻子發生口角，拿著車上原本預計用於自衛的生魚片刀，隨機刺殺路邊的無辜騎士。王婉諭在臉書上表示，她對此案件感到非常震驚難過，當下最在意的更是「不知道被害人家屬的情況，不知道他們是否有被保護、協助？」

王婉諭在臉書上喊話，被害者家屬需要幫忙可隨時與她連絡。（圖／翻攝自王婉諭臉書）

現任時代力量立委的王婉諭，也以過來人身分向被害者家屬喊話「有任何需要我們協助的地方，請不要客氣，務必與我們聯絡！」她絕對會持續關注此案件，確保被害人保護機制，在陌生而漫長的程序裡，保障經濟安全與心理支持。在有明確事證及司法單位調查結果出來之前，不要過度揣測，同時呼籲民眾「不要再轉貼案發現場畫面、照片」，對家屬而言都是2度傷害。

廢死聯盟執行長林欣怡也在臉書轉貼網友文章叮嚀10點注意事項，包括「不要轉載任何的圖片、電視畫面」、「拒看拒聽媒體若打擾家屬的報導」，至於被告會不會被判處死刑，她也表示，不需要現在揣測，畢竟也不是「宣稱自己精神障礙就可以減刑或免刑」，希望社會大眾對於這起偶發事件不要過於恐慌。

廢死聯盟執行長林欣怡也叮嚀網友不要轉貼任何案發照片，並以2019年引起熱議的台劇《我們與惡的距離》探討此次案件。（圖／翻攝自林欣怡臉書）

然而有許多網友憤怒表示「不是死你家的人當然可以說的那麼輕鬆」、「殺人償命，天經地義」、「目前全世界只有18%的國家維持死刑並且越來越少，偽善的國家和人民越來越多」。也有其他較冷靜的網友持有不同意見，「你的幾項觀點是可認同的，但台灣東方人並不適用廢死」、「沒有社會安全網，就沒有廢死」。

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(中時電子報)