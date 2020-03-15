新冠肺炎全球延燒，英國疫情也大爆發，確診案例逼近千人，死亡人數已累積11人，然英國首相早前卻祭出包含不追溯旅遊史及接觸史、不停班停課、非必要勿打緊急專線等6項防疫措施，至今日才微調禁止賽事、音樂會等大型群聚活動，其餘措施照舊，挨轟等同「無作為」，而遠嫁蘇格蘭的部落客撰文揭露丈夫、孩子出現所有新冠肺炎症狀，然當局卻不斷拒絕為其篩檢，讓她痛批：「人民被國家放生」。

面對英國首相震驚全球的防疫宣言，住在英國蘇格蘭的部落客「Nana媽咪 x Q踢派」，在臉書粉專以「我的英國親身體驗 — COVID-19檢測」為題，分享在英國當地染病的就醫真實經歷，透露起初是外籍丈夫出現新冠肺炎所有症狀，包含呼吸急促、肺部疼痛等，疑似染疫，然因他無旅遊紀錄，即使出現症狀仍不聽勸隔離也不戴口罩，去盡了演唱會、酒吧、足球賽等人多的場所，老婆Nana因擔心而打了英國急救111專線，卻被告知他們身邊無確診案例也不是從疫區回來，因此拒為他們篩檢，還說：「你應該沒感染，無須擔心」，這是政府第一次讓她傻眼，但不是唯一一次。

不久後，1歲大的女兒哈利也出現跟爸爸完全一樣的症狀，高燒不止還走路到大跌倒，這從未有過的嚴重程度讓Nana媽咪趕忙帶她去急診，然醫生僅做了基本檢查，開了消炎藥跟抗生素就讓他們回家，而英國方面的認定「發燒五天內算正常」，他們也擔心抗生素對嬰兒的強大副作用，因此決定不到緊急時刻就不使用，而隔天爸爸決定讓孩子去幼兒園，中途就被通知又發燒，只好帶哈利回家，而再隔2天孩子的爸身體不適請假，孩子則是連續發燒第6天，爸爸竟還想讓孩子去上學，讓媽媽直呼「瘋了嗎他！？」，也在這天的三度發燒後，給小孩吃了抗生素。

在Nana媽咪上班途中，突接到老公簡訊「哈利不太對勁」，讓她崩潰的是「請先生帶她去醫院，他不願意；請他打111專線，他也不肯；他自認是已感染患者，反正沒有醫院會接納我們看診，看不看都無所謂」，這讓做媽媽的超火大，立刻求助醫療專線、家庭醫師跟大醫院，卻遭到踢皮球對待，所幸最後得到好心醫師轉介「sick kids hospital coronavirus suspect(疑似病例)部門」看診。

就診後，醫生原安排抽血送驗，途中卻折回表示覺得沒必要，請哈利跟爸爸回家隔離就好，理由是血檢只能知道感染的病毒濃度，決定用藥劑量而已，無法得知感染源，病毒目前也沒藥可醫，能做的就是配合政府指示「減緩並拖延病毒傳播的速度」，人民應當配合，奇怪的是，醫生沒要求跟2名病人24小時密切接觸的Nana媽咪隔離，竟然可以繼續出門上班。

而這樣讓台灣人感到荒謬的觀念，哈利爸爸竟然認為很有道理，一家人就此被打發回家，Nana媽咪嘆親身走過到醫院檢測這遭，意識到血淋淋的事實：「人民被國家放生，達爾文天擇說，失落的醫療體系」，只能自己堅強起來，為老公、小孩撐下去，讓眾多網友感到心疼與憤慨。

(中時電子報)