台中41歲成姓女子因精神狀況不佳，15日凌晨駕車出門，不但逆向駕駛、還沿途猛按喇叭且闖紅燈，民眾被吵得受不了，拍下她脫序過程並PO上臉書「大里人聊天室」。而成女駕車在馬路上亂繞還撞上路過的另部汽車後逃逸，警方發動警網圍捕，將她送醫。

15日凌晨1點多，成姓女子駕駛白色小轎車，在大里區中興路上逆向行駛，行經中興路一段時還撞上正準備迴轉、劉姓男子駕駛的轎車，料想不到的是，成女肇事後不但未下車察看情況，還立即加速逃離，附近民眾趕忙報警。

警方獲報後出動員警追捕，但成女駕車沿著中興路二段、三段及益民路、大里路周邊不斷繞圈子，沿途不但闖紅燈、還猛按喇叭，許多住戶被吵醒，有的居民氣憤之餘、拿起手機拍下成女座車違規情況並PO網，網友回應「快點帶她去看醫生吧！」

霧峰警方表示，經出動內新、國光及大里派出所員警進行圍捕，因擔心街頭疾駛容易發生意外，警網緊跟在成女車後，並循線找到剛返回住處的她。家屬低調指出，成女因精神狀況不好才會駕車外出、並出現脫序行為，當下即在員警戒護下陪同她就醫。

警方指出，成女逆向行駛肇事，且沿途闖紅燈、鳴按喇叭，都將依法開罰，也會追究其相關責任。

(中時 )