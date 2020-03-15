受到新冠肺炎疫情影響，經典的「龍象大戰」熱身賽在洲際球場閉門進行，中信兄弟派出洋投羅傑斯迎戰味全龍小將蔡明憲，此戰龍隊一度將分數追平，但林智勝、陳子豪、張志豪火力爆發接連開轟，龍隊9上展現鬥志再拿3分，不過兄弟仍以10比7拿下勝利，味全龍連11戰不勝。

首局中信兄弟在2人出局後，林智勝敲2分炮先馳得點，詹子賢因不死三振站上壘包，隨後張志豪補上一發2分炮，單局取得4分領先。

而兄弟洋投羅傑斯前3局無失分，第4局卻遇到亂流，一、二壘有人的情況下，龍隊小將朱祥麟回敬一發3分炮，也將羅傑斯打退場，由蔡齊哲接手，龍隊追至僅1分差。5局上半劉基鴻先敲出二壘打，隨後林旺衛打出高彈跳球，造成一壘手失誤，龍隊跑者趁機跑回本壘，將比數追成4比4平手。

陳子豪敲出3分炮，助兄弟要回領先。（中信兄弟提供／鄧心瑜傳真）

不過龍隊沒有高興太久，下半局兄弟便展開反攻，龍隊換上遊宗儒接手，卻無法壓制，先因觸身球、保送加暴投被攻佔一、三壘，隨後岳東華二壘安打，陳子豪敲3分炮，為兄弟單場第3轟，要回8比4領先。遊宗儒自亂陣腳，連丟2人保送，接著換投陳冠偉也無法止血，滿壘時的保送再奉送1分，兄弟單局攻下5分超前。

兄弟一路保持領先，9局上半換上「守護神」李振昌，不過這次「泡麵計時器」有些失靈，2人出局後洪瑋漢敲出安打帶有1分打點，隨後選秀狀元劉基鴻敲出個人在官辦熱身賽首轟，2分炮一度將分數追至僅差3分，不過最後李振昌仍用三振結束比賽，兄弟以10比7拿下9場以來第7勝，與戰績龍頭桃猿0場勝差，味全龍則是11連不勝。

(中時 )