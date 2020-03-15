台灣心義工團與地方人士共同送愛，免費為口湖鄉弱勢民眾搭建全新房舍。（張朝欣攝）

雲林縣口湖鄉王姓男子去年底住家發生火災，因家貧無力重建，台灣心義工團與地方人士共同送愛，免費搭建全新房舍，15日舉行啟用典禮，雲林縣長張麗善特地前往祝賀並贈送入厝紅包，同時感謝義工團的善舉，幫助縣民得以安居樂業。

口湖鄉68歲王姓男子與妻子離異30餘年，獨力養育3個兒子，平日打零工維生，生活相當拮据，原本借住親戚的舊三合院，沒想到去年1場大火付之一炬，僅有的家當也都燒毀，只能暫住親戚豬舍旁小屋。

雲林縣政府、口湖鄉公所、下崙村長王勝瑋、下寮仔文史促進會理事長劉勝順、總幹事劉東騰、崇文婦女協會理事長陳玉釵等地方人士得知王姓民眾困境，聯絡台灣心義工團共同免費建屋，15日舉行交屋儀式，雲林縣長張麗善特地前往贈送紅包增添喜氣。

張麗善表示，感謝台灣心義工團理事長尤瑞豊、所有幹部與義工們的支持，為了完善籌備建屋事宜，義工團到口湖鄉會勘10餘次並媒合相關資源，來自全台各地志同道合的義工們，犧牲寶貴假日、付出心力與專業技術，共同為王家建屋圓夢。

義工團說王家新屋約20坪，為1層樓建築，內有3房2廳，雖然不大但非常溫馨，為了方便王家盡快安居樂業，屋內的家具、電器都已準備妥當，只要人進來就可馬上居住。

王姓男子看到設備完善的新家，感動得眼眶含淚，不停地說「謝謝大家，社會還是有許多好心人」，目前將與2個兒子同住，也希望盡早找到另1名失聯兒子，1家團聚展開新生活。

(中時 )