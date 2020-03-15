網路如虎口！2018年高雄一名13歲少女在社群網站上認識陳姓男網友後，遭陳姓男網友逼迫拍攝裸照，並威脅拿取牙刷沾牙膏插入下體，少女無奈下多次傳送裸照及猥褻影片給陳男，最後少女父親無意見得知，緊急報警，高雄高分院依脅迫使少年製造威脅行為電子訊號罪判刑3年十月，可上訴。

陳姓男子2018年6月1日認識13歲少女後，3日便利用訊息功能要求少女拍攝內衣褲及全裸照，少女一度以家中有人拒絕，陳男便以將少女電話給別人苦苦相逼，少女無可奈何便傳送了裸胸和下體私密照，不料陳男得寸進尺，要求少女開啟視訊功能並拿牙刷沾取牙膏插入下體，並以要給別人看裸照要求少女自拍猥褻影片給他，最後少女父親無意見發現自拍照，詢問女兒後報警，警方在陳男家搜索後扣得與少女聊天用手機。

事實上陳男已不是第一次犯行，2015年間就曾以相同手法威脅少女拍攝猥褻影片，被判刑1年2個月，沒想到緩刑期間便再度犯案。陳男到案後坦承犯行，但抗議一審判刑太重，認為僅以文字脅迫少女，且僅儲存照片，視訊部分未以側錄方式留存，也沒有散佈出去造成更大傷害，高雄高分院審理後認為對少女危害無擴大，可減刑，最後二審以3年10月定案。

(中時 )