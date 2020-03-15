本週《綜藝大集合》邀請到全台最火紅武打特技演員「黑衣人SIB」來挑戰藝人來賓，面對專業武打演員，藝人們也展現出《綜藝大集合》武術團「胡家鐵線拳」的陣仗出來應戰。其中一個單元困難遊戲「搖擺過人」，此項遊戲是要讓藝人朋友爬過綁有輪胎的繩索，看到這樣的遊戲，綜藝天王胡瓜竟然跳下來親自挑戰，但他的「小小瓜」竟就此失守。

胡瓜上陣示範困難遊戲「搖擺過人」。

沒想到胡瓜才剛爬上第一個繩索，他就一個重心不穩，兩腳卡在輪胎與繩索的中間，胡瓜表情「猙獰」看得現場男藝人也驚呼：「嘶~~好痛啊！」眾人衝上去展開「即刻救援」，在眾人得幫忙下，胡瓜才得以從輪胎與繩索中脫困，阿翔也笑說大家的即時救援，才可以保住「小小瓜」的一條命。

胡瓜重心不穩，兩腳卡住，被眾人幫助救下來後，直喊痛。

另外雙方也以女子防身術為主題的以武會友，最後以郭婷筠的「泰山壓頂」功夫來搞笑對戰，但無法與正統的武打特技做比較，所以胡瓜「另類戰帖」要兩隊後空翻大挑戰，藝人隊派出童韋傑來PK項目，每人輪流翻一圈，最先無法翻過去者淘汰，現場挑戰者加起來總共後空翻超過100圈，精彩的比賽，讓所有人尖叫連連。

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(中時電子報)