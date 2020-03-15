苑裡內區C肝陽性率高，李綜合醫院再爭取1000個篩檢名額，圖為民眾抽血。（苑裡李綜合醫院提供／巫靜婷苗栗傳真）

苗栗縣苑裡鎮被行政院國家C型肝炎旗艦辦公室，列為風險鄉鎮為最高第7級，全鎮至少有9個里C肝陽性率超過20％，大多聚集在早期交通及醫療資源較缺乏的內區，苑裡李綜合醫院配合類地毯式篩檢，預計再向肝基會爭取1000個名額，希望在4月20日前完成篩檢。

C型肝炎是透過血液和體液傳染，容易造成肝硬化及肝癌，最有效的防治作為就是「立即接受篩檢、早期發現早期治療」，肝基會補助900萬元經費，提供3000個免費肝炎篩檢名額，2月起巡迴內區7里，針對沒有接受過C肝篩檢的20歲以上苑裡鎮民提供服務，結果報告已陸續寄發給民眾。

苑裡李綜合醫院指出，第一波篩檢有591人，顯示C肝陽性有113人（19.1％），其中測得病毒量的有47人（8％），第二波篩檢306人中，C肝陽性有128人（41.8％），其中測得病毒量有50人（16.3％），陽性率仍是相當的高。

苑裡李綜合醫院表示，只要檢查出血液中有病毒，就可使用健保口服新藥治療C肝，一個療程約8到12周，治療率達98％以上，肝基會與院方特約，民眾到醫院就醫，每名個案肝基會再補助2000元，藥物費用約20萬元，由中央健保全額給付，篩檢出C肝陽性有病毒量的民眾，已陸續安排接受治療。

苑裡鄉親重視健康問題，紛紛反映想參加篩檢，李綜合醫院因此透過苗栗縣政府衛生局向肝基會再爭取1000個肝篩名額，安排至內區的山腳及社苓、石鎮、蕉埔、山柑、玉田及南勢里等7個里，希望4月20日能完成篩檢，找出陽性個案給予治療。

(中時 )