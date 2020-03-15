最新官方資料顯示，3月14日，大陸連續32天治癒出院病例超千人，武漢市現有確診病例降至1萬以下。但從全球範圍內看，新冠肺炎確診病例已突破15萬例。

截至3月14日24時，據31個省(自治區、直轄市)和新疆生產建設兵團報告，大陸現有確診病例10734例(其中重症病例3226例)，累計治癒出院病例66911例，累計報告確診病例80844例，治癒出院比例持續上升，達82.8％。

大陸14日新增確診病例20例，湖北新增確診病例4例，湖北以外地區新增的確診病例16例均為境外輸入，連續2天新增境外輸入病例超過新增本土病例。其中，北京5例，浙江4例，上海3例，甘肅3例，廣東1例，嚴防境外輸入風險已成為各地海關工作的重中之重。截至3月14日24時，大陸累計報告境外輸入確診病例111例。

與大陸疫情形勢截然相反的是，全球疫情進一步升級，多國確診病例持續攀升。據美國約翰斯·霍普金斯大學發佈的即時統計資料，截至美國東部時間3月14日20時(北京時間3月15日8時)，全球新冠肺炎累計病例數已突破15萬例。

繼義大利後，西班牙成為歐洲第二個「封國」的國家。截至14日晚，西班牙累計確診病例6000餘例，死亡病例超過190例，成為繼大陸、義大利、伊朗和韓國後確診病例最多的國家。

(旺報 )