北京市政府宣布，由15日晚午夜開始，所有進入北京的人員，均轉送至集中觀察點進行14天隔離觀察，費用自理。

北京市人民政府副秘書長陳蓓表示，集中觀察點將安排專業醫護和工作人員，定期進行健康監測，發現問題將及時處理，使回國人員更安全、家人更放心。

她說，有特殊情況，經嚴格評估，可進行居家觀察。集中隔離觀察期間，隔離人員費用需要自理，對於虛報資訊，隱瞞病情，造成疫情傳播的人，將依法追究責任，並納入信用體系。

(工商 )