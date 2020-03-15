北京今晚午夜起 進入者須14天隔離觀察 18:132020/03/15 工商 譚有勝 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 北京市政府宣布，由15日晚午夜開始，所有進入北京的人員，均轉送至集中觀察點進行14天隔離觀察，費用自理。 北京市人民政府副秘書長陳蓓表示，集中觀察點將安排專業醫護和工作人員，定期進行健康監測，發現問題將及時處理，使回國人員更安全、家人更放心。 她說，有特殊情況，經嚴格評估，可進行居家觀察。集中隔離觀察期間，隔離人員費用需要自理，對於虛報資訊，隱瞞病情，造成疫情傳播的人，將依法追究責任，並納入信用體系。 (工商 ) #隔離觀察 #人員 #自理 #午夜 #集中 也許您會感興趣 推薦閱讀 港防疫快一步 法德日義境管升級 04:092020/03/11 焦點新聞 防疫送暖 大學生烤披薩贈醫護 04:102020/03/11 地方新聞 雲林四湖凌晨火警 6旬男子命喪火窟 10:182020/03/12 社會 「你守護病人 我們守護你」!’M COFFEE送暖奇美醫護 13:422020/03/12 生活 愛的巧克力 鹿港高中為秀傳醫護人員送暖 16:022020/03/12 生活 挺醫護！連鎖咖啡推醫護人員憑證珍珠飲品買1送1 17:042020/03/13 消費 挺醫護 宜蘭東門夜市推好康 04:102020/03/14 地方新聞 醫檢師爆肝拚篩檢 卻無防疫補助 04:102020/03/15 生活新聞 北京政府官員：16日起無症狀進京人員 需隔離觀察 16:342020/03/15 兩岸 3月16日起境外返京人員集中隔離14天 費用自理 17:302020/03/15 兩岸 兩岸熱門新聞 單挑趙立堅美軍放病毒指控 美參議員推特遭封鎖 - 兩岸 北京政府官員：16日起無症狀進京人員 需隔離觀察 - 兩岸 美國若成下個義大利 專家：全球經濟將L型衰退 - 兩岸 鍾南山：美國病死率高 很多病人可能沒被發現 - 兩岸 - 工商 陸新增確診20病例 16例為境外輸入 - 兩岸 - 工商 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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