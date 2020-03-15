31歲楊佩潔自7歲就出道，至今拍攝超過上百支廣告，是家喻戶曉的資深童星，近日她錄《女人我最大》時談到因新冠肺炎疫情影響，暫時停下舞蹈練習和運動，她期望有朝一日出國參加舞蹈比賽，也一直將國標老師劉真作為榜樣，被問及劉真入院一事，「感到很心疼，畢竟劉真老師又是個很拼的人，辛苦練舞許久會消耗所有一切健康。」她表示看到新聞時分享辛龍哥的文章，在教會與教友們一同禱告，「大家都哭成一片，希望上帝能夠醫治她。」

不同於一般健身重訓，她很明白練舞過程當中，心肺運用極大，「劉真老師又是長期練舞，我才比賽一季就會喘不過氣了。」她與劉真在《女人我最大》見過一次面，看到劉真時真心認為對方是個甜美又善良的女孩，當時正參加比賽的她也向劉真請教跳舞注意事項，「國標非常耗體力，全身肌肉都在運用，身體素質要好。」她回憶起當時是天天練舞6小時不停歇，「體重狂掉，又得不停換氣。」母親擔心她的辛苦，更是叮嚀她要喝補氣人參跟養生茶，「氣是一個很神奇的東西，能夠支撐人類許多事情。」

她表示今年年後本來有計畫到大陸洽談戲劇的工作，「因疫情延宕了，這也沒辦法，一切都是上帝的安排。」她期許未來在戲劇角色上能有新的突破，「我的臉其實很適合演古裝，很想嘗試拍仙俠片。」

(中時 )